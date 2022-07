Zdroj: Obzor

Nepotřebujete elektrotechnické vzdělání, abyste věděli, že elektroinstalace na zahradě musí mít vyšší stupeň krytí, než na co jste běžně zvyklí v interiéru. Platí to rovněž pro venkovní zásuvky a vypínače.

Chcete si posvítit pod pergolou, dát něco na gril nebo si třeba uvařit kávu? Pak potřebujete odpovídající vypínače a zásuvky, které bez úhony zvládnou nároky venkovního prostředí včetně vody, prachu, větru a v zimě i sněhové nadílky.

Opakování není na škodu

O odolnosti zásuvek a vypínačů vypovídá stupeň krytí. Označuje se jako IP XX, kdy první X udává ochranu před vniknutím cizího tělesa a nebezpečným dotykem (pohybujeme se v číselné škále 0 až 6) a druhé X říká, do jaké míry je elektrozařízení odolné před vniknutím kapalin, nejčastěji vody (jde o číselnou škálu 0 až 9). Nula rovná se bez ochrany, naopak čím vyšší číslo, tím lepší ochrana.

Vzpomeňte si na židli

Když budete chtít například nové osvětlení na terasu, vzpomeňte si na židli. Má čtyři nohy, takže se vám bude dobře pamatovat, že co bude venku, to musí mít minimálně čtyřku. A protože je fajn posedět nejen u kávy s někým dalším, potřebujete ty čtyřky dvě. Neboli do exteriéru je obecně třeba vybírat vypínače, zásuvky a další elektrozařízení se stupněm krytí IP 44 a výše.

Ale pro osvětlení na terase bude dostačující právě IP 44, což znamená, že je chráněné proti vniknutí cizích těles o průměru 1 mm a více a také proti stříkající vodě ze všech úhlů.

Zásahy do elektroinstalace svěřujte raději odborníkům Autor: Shutterstock

Další příklady

Možná patříte mezi kutily a volné místo u domu jste proměnili v dílnu, kam je zavedená voda i elektřina a kde kromě jiného řežete a opracováváte dřevo. „V tomto případě jsou pro vás vhodné zásuvky s vyšším stupněm krytím, například IP 55 nebo IP 65. Což znamená, že elektrozařízení je chráněné vůči prachu – v prvním případě částečně, ve druhém pak zcela, a současně proti tryskající vodě,“ uvádí příklad Marek Beneda z výrobního družstva Obzor.

A co jinde? Kdybyste chtěli venkovní wifi zásuvku, můžete se setkat s označením IP 55, ale třeba i IP 66. A abyste neseděli pod pergolou obalení v dece, až se ochladí, možná přidáte infrazářič (u dobře chráněné pergoly od IP 44, u otevřené minimálně od IP 55).

Buďte obezřetní

Dále je podstatné vnitřní gumové těsnění chránící „tělo“ zásuvky či vypínače, aby se dovnitř nedostala ani kapka vody. A k větší bezpečnosti přispívá také design, například zásuvky s krytím IP 44 se vybavují krytem, který v případě používání třeba elektrického grilu jednoduše odklopíte.

Marek Beneda ještě upozorňuje, že stupeň krytí správně funguje pouze tehdy, když do zásuvky zapojíte elektrozařízení s odpovídající zástrčkou s těsnicím lemem.

