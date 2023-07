Zdroj: shutterstock.com

Chcete začít investovat? Pak nesmíte zapomínat na diverzifikaci. Jde o skvělý a jednoduchý způsob, jak můžete snížit rizika investice. Výnosy budou nižší, ale stabilnější. Co si pod diverzifikací představit a proč je důležitá?

Každý by chtěl investovat s vysokými výnosy. Ty s sebou však nesou velká rizika. Stejně jako můžete peníze za jeden týden rychle vydělat, můžete i o všechny přijít. Pokud chcete investovat a vytvořit si stabilní příjmy bez velkých výkyvů, je vhodné své investiční portfolio vhodně diverzifikovat. Vaše příjmy porostou pomaleji, ale budete moct být ve větším klidu.

Co je diverzifikace?

Diverzifikace patří k nejdůležitějším aspektům podnikání. Je to proces, jehož cílem je rozložení vašich investic mezi investice různých kategorií a typů. V tomto případě se nesází na jednoho koně. Žádný investor nedosahuje 100% úspěšnosti.

Když se pak investorovi nějaká investice nepovede, bude to mít na jeho dobře rozložené portfolio minimální dopad. Pokud vše investujete do akcií jedné firmy a ty poklesnou, riskujete ztrátu všeho. Když ale investujete do více akcií nebo ETF, bude riziko rozloženo. Výnosy budou nižší, ale stabilnější a jistější.

Investor by neměl diverzifikovat jen v rámci akciového trhu, ale i napříč různými investičními nástroji.

Co může ohrozit investiční portfolio?

Investoři se setkávají s tržním rizikem, kde mohou ceny investičních aktiv různě kolísat. Když budeme mluvit o riziku, rozumí se tím jistá míra pravděpodobnosti, že ztratíte své peníze tím, že hodnota vašich investic v budoucnu klesne. Jsou zde ale i jiná rizika – například že společnost, kde jste dluhopisy koupili, nebude schopna platit – to je kreditní riziko.

Proč je diverzifikace při investování důležitá a co to vůbec je Autor: shutterstock.com

Další nevýhodou je inflační riziko, kdy může klesnout kupní síla vaší investice kvůli zrychlení růstu cen služeb a zboží. Berte v úvahu výnos, který bude očištěný o změnu cenové hladiny. Dalším rizikem je měnové, u něj hrozí, že zahraniční měna, v níž je aktivum denominováno, bude během investičního období znehodnocena proti domácí měně – kvůli tomu poklesne i výnos vaší investice v domácí měně.

Lidská mysl jako největší riziko

Největším nepřítelem při investování je váš mozek. Spoustu investic ohrožuje zejména panika, kdy se při poklesu cen začnou prodávat. Investovat je lepší dlouhodobě – své investice držte a počkejte, až cena zase vyroste. Teprve pak uvažujte o prodeji.

