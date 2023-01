Zdroj: shutterstock

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které mají prospěšný vliv na naše zdraví. Kde všude na ně můžete narazit?

Kefír nebo jogurt?

Kefír i jogurt obsahují probiotika, liší se však množstvím a druhy bakterií. Kefír obvykle obsahuje vyšší počet živých a aktivních probiotických kultur než jogurt, což z něj činí silnější zdroj probiotik. Kefír také obsahuje kombinaci několika druhů probiotických bakterií, zatímco jogurt obvykle obsahuje jen jeden nebo dva druhy.

Na druhou stranu, mohou být některé druhy jogurtu bohatší na specifické probiotické kultury, jako jsou acidofilní bakterie. Jsou také bohatší na bílkoviny a vápník. Kefír i jogurty jsou pro naše zažívá obzvlášť prospěšné. Než si je však koupíte, prostudujte pečlivě složení a vyberte ty, které neobsahují žádná sladidla a další nezdravé látky.

Zařaďte i tyto cizokrajné potraviny

Botahé na probiotika je třeba japonské jídlo Natto nebo korejské Kimchi. Obojí si můžete koupit hotové nebo připravit sami doma. Jak třeba na Kimchi? Nakrájejte kapustový list na malé kousky a vložte do misky. Přidejte trošku soli a nechte ho odležet asi 30 minut. Toto odležení pomůže kapustě změknout. Mezitím si připravte koření. Česnek, papriku, zázvor, rajčatovou pastu, gochujang (korejskou omáčku), cukr, sójovou omáčku a vodu rozmixujte v mixéru do hladka.

Poté kapustu opláchněte a osušte. Přidejte koření a důkladně promíchejte. Směs přendejte do sterilní nádoby a pevně uzavřete víčkem. Nádobu nechte stát na teplém místě asi 2-3 dny, dokud se neobjeví bubliny a kimchi se nezačne trošku kvašit. Během tohoto procesu se vytváří probiotika. Pak přendejte kimchi do lednice a nechte kvasit další 2-3 dny dle chuti. Můžete ho jíst samotné, jako přílohu, případně ho přimíchat do salátu nebo sendviče.

To ale není vše

Výše uvedené potraviny jsou dobré zdroje probiotik, ale existuje jich samozřejmě mnohem více. Nebojte se experimentovat. Důležité je pouze to, abyste si vybírali potraviny s živými a aktivními kulturami probiotik. Jen tak budou maximálně prospěšné!



