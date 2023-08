Zdroj: Shutterstock

Je jedno, jaký má krabice tvar, rozměry nebo z jakého materiálu je vyrobena. Kočky je upřednostní před jinými hračkami téměř pokaždé. Uvelebí se tam podle své potřeby, některé začnou vrnět a zůstanou v krabici ležet nebo dokonce usnou. Proč tomu tak je?

Kočky zbožňují úkryt

Za vším stojí instinkty a fakt, že kočka je predátor, milující úkryty všeho druhu. Její lovecký styl spočívá v co nejbližším přiblížení k cíli, pečlivém úkrytu a poté jediném útoku. Díky tomu je krabice ideálním útočištěm, protože kočka z ní nevidí ven, a tak i předpokládá, že ani ona není vidět. Krabice jí také nabízí vhodné prostředí pro úkryt při případném loveckém neúspěchu. Ačkoliv už domácí kočky neloví, jejich geny a instinkt jim stále radí, jak to dělat co nejefektivněji.

Krabice odbourávají stres

Podle nedávných studií kočky, které mají možnost ukrýt se v krabicích, mají nižší úroveň stresových hormonů než kočky, které tuto možnost nemají. Pravděpodobným důvodem je fakt, že kočky díky svým vyladěným smyslům vnímají neuvěřitelné množství podnětů z okolí. To na jejich organismus klade velkou zátěž. Proto jsou pro kočky krabice zdrojem pocitu bezpečí a soukromí. Mají pevné stěny, vysoké okraje a úzký vstup, takže kočka se v krabici cítí jako v malé pevnosti, chráněná před hrozbami zvenčí.

Krabice na kočky působí hřejivě

Pro kočky je ideální prostředí výrazně teplejší než to, které si užívají lidé. V běžné domácnosti je jim vlastně neustále zima. Právě proto se kočky snaží tak často stulit do klubíčka – zmenšují tím objem svého těla vystavený venkovní zimě. Tím minimalizují teplotní ztráty, které by se jim jinak neustále hromadily.

Krabice jim v tom může dokonale pomoci. Protože se nejčastěji vyrábějí z lepenky nebo kartonu, fungují krabice jako velmi účinná izolace. Teplo, které kočka svým tělem vyrobí, se z krabice nemůže šířit do okolí a zůstává uvnitř.

