Zdroj: shutterstock

Máte doma orchideje? Pak možná i vás potkala jedna nemilá věc – opadání poupat. Jedná se o obvyklý problém při pěstování orchidejí. Stačí se zaměřit na pár věcí a už se vám to nestane.

Poupata vyrostou, nevykvetou a odpadnou. To se stává mnoha pěstitelům, dá se to ale snadno vyřešit. Orchideje jsou nenáročné, ale citlivé. Když nemají přesně takovou péči, jakou vyžadují, dají vám to silně najevo.

Co orchideje potřebují, aby prospívaly?

Základem je stálá pokojová teplota, rozhodně ne nižší než 18 stupňů. Další podmínkou je dostatek světla, ale nikoli přímé slunce. Potřebují také proudící, pohyblivý vzduch, ale ne průvan. A samozřejmě pravidelnou, ale mírnou zálivku. Také jim výrazně pomůžete, když pořídíte speciální vylehčený substrát.

Orchidej prospívala a najednou přestala

Za tím může být třeba změna místa. Pokud i vy jste orchidej nedávno stěhovali, vraťte ji tam, kde byla dříve, a uvidíte, že se jí začne opět dařit. Pokud se vám orchidej do původního místa nehodí, můžete ji nechat i na místě novém. Je možné, že je aktuálně jen vysílená změnou prostředí a energii vynakládá do toho, aby se se změnou vypořádala. Nezbývá jí pak dost sil na květy. To se může změnit, jakmile si zvykne.

Dalším problémem může být blízkost ovoce. Ovoce, které je zralé, produkuje etylen, a ten způsobuje opadávání poupat. Nejen u orchidejí. Držte ovoce od květin dále.

Také je možné, že má rostlina málo světla nebo stojí v příliš velkém průvanu. Variantou je i to, že máte příliš vlhký vzduch v bytě nebo špatně zaléváte. Nikdy nenechte orchideje zvlhnout a poté uschnout, zalévejte je přímo do hlíny.

Zdroj: hobby.instory.cz