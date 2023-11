Zdroj: shutterstock

Změny času jsou někdy k vzteku. Někomu hodina chybí, někomu přebývá. Proč si každoročně hrajeme s časem jako s legem? Zabrousíme do historie, podíváme se na současné argumenty a popíšeme i to, jak změny ovlivňují naše tělo i mysl.

Stručný souhrn z článku: Dvakrát do roka posouváme hodiny dle pokynů, tradice zavedené během první světové války, aby se ušetřila energie.

Letní čas měl za cíl ušetřit energii díky delšímu dennímu světlu, avšak s pokrokem technologií se stává otázkou, zda je posun času stále relevantní.

Biologický rytmus lidí trpí změnami času, což může vést k zdravotním problémům, a politická rozhodnutí o zrušení střídání času v EU byla odložena. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

„Posuňte si hodiny,“ oznamuje každé jaro a podzim tajemný hlas z rádia nebo z televize. A my poslušně skáčeme do minulosti či budoucnosti. Příběh o střídání času se začal psát již během první světové války, ale co nás vede k tomu, že i po více než sto letech stále běháme kolem ciferníků? Pojďme se na to podívat skrze lupu historie, vědy a trochu té psychologie.

Proč už je letní čas zbytečný?

Jde o energii, milí cestovatelé v čase!

Střídání času bylo původně myšleno jako trik, jak ušetřit pár kilowattů. Když sluníčko svítí dlouho do večera, méně se svítí v domácnostech, a tudíž padají účty za elektřinu. To byla hlavní logika, když letní čas poprvé zakokrhal během války, kdy byla energie na vážkách.

Ovšem co se změnilo od té doby? Technologie jdou kupředu a tak se dnes už mnozí ptají, jestli ten slavný posun hodinových ručiček ještě stále dává smysl.

Nezapomínejme na naše vnitřní hodiny

Biologický rytmus je jako dobře naolejovaný stroj a změna času je pro něj stejně vítaná jako písek sypaný do závodního motoru. Mnoho studií ukázalo, že "časový jet lag" může za to, že se cítíme jak zbití pytlem po návratu z dovolené. A to nemluvíme jen o únavě, ale o narušení spánkových cyklů, zhoršené koncentraci, a dokonce i o zvýšeném riziku infarktů. Zkrátka a dobře, naše těla nadšení pro přetočení hodin rozhodně nesdílejí.

Politika a věčná diskuze, boj argumentů pro i proti

Evropská unie měla v plánu dát časovým změnám stopku už v roce 2021. Ale jak to tak bývá, mezi plány a realitou je může uběhnout hodně dlouhá doba. Díky pandemii Covid-19 a neshodám mezi členskými státy bylo rozhodnutí odloženo na neurčito. V Česku jsme si hodinky začali posouvat už před sto lety, ale stále ještě nemáme jasno, zda bude naším věrným průvodcem zimní, nebo letní čas.

