Šedivění vlasů je nevyhnutelnou součástí stárnutí. S každou další dekádou po třicítce se pravděpodobnost šedivění zvyšuje o 10 až 20 %. Podle výzkumu provedeného na University of Alabama v Birminghamu, ve věku 61 až 65 let, 91 % lidí projevuje určitou míru šedivění vlasů. Ale proč vlastně vlasy šediví?

Barva vlasů, kůže a očí je výsledkem pigmentů známých jako melaniny. Existují dva druhy melaninu ve vlasech: eumelanin, který se nachází v černých, hnědých a blond vlasech, a pheomelanin, který je v červených vlasech. Melanin ve vlasech je produkován buňkami zvanými melanocyty, které přenášejí pigment do každého vlasu, jak roste. Tyto buňky se nacházejí na základnách vlasových folikulů, strukturách v kůži, na které rostou vlasy. S věkem se počet melanocytů snižuje. Méně melaninu vede k šedým vlasům, zatímco absence melaninu vede k bílým vlasům.

Zde jsou výsledky výzkumu prezentované na kanálu Newshub:

Cesta melanocytů: Klíč k pochopení šedivění

Teď to bude docela odborné, ale pro pochopení problému důležité. Melanocyty jsou generovány malým počtem kmenových buněk melanocytů v určité oblasti vlasového folikulu. Vědci dlouho předpokládali, že dlouhodobá skupina těchto buněk se neustále množí a některé z nich občas migrují dolů vlasovým folikulem, kde dospívají do melanocytů.

Vlasový folikul je tkáň, která obaluje vlas a z níž vlas vyrůstá. Jde o vychlípení pokožky, v níž je pak usazena vlasová cibulka.

Nicméně, studie z roku 2023 publikovaná v časopise Nature neočekávaně zjistila, že tyto buňky ve skutečnosti migrují v průběhu času nahoru a dolů vlasovým folikulem. Jak tyto buňky stárnou, přestávají s těmito migracemi, což vede k menšímu počtu melanocytů a šedivění vlasů.

Konkrétně studie zjistila, že během aktivní fáze růstu vlasů u myší se kmenové buňky melanocytů přesunuly k základně vlasového folikulu, kde dospěly do melanocytů. Překvapivě, později během růstu vlasů se melanocyty přesunuly zpět do své původní oblasti vlasového folikulu, kde se vrátily do svého nedospělého stavu a staly se opět kmenovými buňkami. U myší mohly tyto buňky provádět tento cyklus migrace alespoň dva roky, což je přibližně doba dospělého života těchto hlodavců.

Proč se vaše vlasy mění na stříbro?

A nyní jsme u toho nejdůležitějšího. Ukázalo se, že jak vlasy stárnou, stále více buněk se nevrací zpět do své oblasti. Místo toho uvíznou uvnitř vlasového folikulu, neschopné buď dospět do melanocytů, nebo se neustále množit jako kmenové buňky.

To je docela rozdílné oproti původnímu předpokladu, kdy se vědci domnívali, že šedé vlasy jsou výsledkem vyčerpání kmenových buněk melanocytů v průběhu času. „Skutečnost, že naše vlasy mohou obsahovat neaktivní kmenové buňky melanocytů, naznačuje další cíl k tomu, abychom mohli znovu obnovit pigmentaci vlasů – znovu je aktivovat,“ řekla Melissa Harris z University of Alabama v Birminghamu pro server Live Science.

Další fakta o šedivění: Pokud se chcete vyhnout šedivění vlasů, můžete se snažit minimalizovat vliv faktorů, které ho urychlují. To zahrnuje například vyhýbání se kouření, používání ochranných prostředků proti slunci a zajištění dostatečného příjmu vitaminů.

Vlasy se nestávají šedivými, ale šedivé rostou. Pokud si šedivý vlas vytrhneme, tak na jeho místě vyroste opět šedivý vlas.

Výzkum stresu ukázal, že šedivění vlasů není úplně nezvratné. Když stres poleví, v některých případech se mohou vlasy opět vybarvit do původní barvy.

Nejen o vlasech

Tato studie také otevírá dveře k možnosti prevence nebo obrácení procesu šedivění. Pochopili jsme už, proč se šedivění děje, a pokud bychom dokázali zase rozpohybovat melanocyty, mohla by se lidem vrátit přirozená barva jejich vlasů.

Ovšem není to jen o šedivých vlasech. Z výše uvedených řádků jste jistě pochopili, že v daném problému se vyskytují nějaké melanomy. A tohle slovo jste už jistě slyšeli v neblahém spojení s rakovinou. Ano. Správně. A právě tato studie přináší překvapivé nové poznatky o chování kmenových buněk, které by mohly pomoci léčit melanom, nebezpečnou formu rakoviny, která může vzniknout z kmenových buněk melanocytů.

