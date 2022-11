Zdroj: shutterstock

Některé boty prostě vržou. Může tomu tak být už od výroby a zjistíte to hned v obchodě, nebo to přijde časem po pár dnech nošení. Vrzání není typické jen pro levné boty, ale často i pro ty velmi drahé. Dá se to ale řešit. Stačí přijít na to, jak problém vznikl.