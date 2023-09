Zdroj: Shutterstock

Prodlužovací šňůry jsou užitečné při každodenním používání různých domácích spotřebičů a při renovačních pracích. Jsou to zdánlivě jednoduchá zařízení, ale vyplatí se vědět, na co se při jejich výběru zaměřit, abychom zbytečně nevyhodili peníze.

Elektrické zásuvky nejsou nikdy rozmístěny tak hustě, aby se dalo vyhnout použití prodlužovacího kabelu. Často jich není dost na to, aby bylo možné zapojit všechny elektrické a elektronické spotřebiče v místnosti. Proto potřebujeme prodlužovací šňůry. Ty domácí, takzvané vícezásuvkové prodlužovací kabely, jsou dlouhé 1,5 až 5 m a jsou zakončeny panelem, který má 2 až 10 zásuvek za sebou. Zásuvky mohou být uzemněné nebo neuzemněné. První se doporučují pro elektronická zařízení (bílá technika, domácí spotřebiče, počítače) a druhé pro jednoduché elektrické spotřebiče (svítidla). Někdy jsou vybaveny zavíracími klapkami. Když do nich není nic zapojeno, mohou být zavřené a méně se špiní.

S vypínačem i pojistkou

Prodlužovací šňůry pro počítačová a TV zařízení by měly být vybaveny vypínačem s pojistkou. V případě zkratu nebo bouřkové vlny stihne pojistka odpojit napájení a zařízení se nepoškodí nebo nezničí. Existují také prodlužovací šňůry s tzv. šumovým filtrem - ten potlačuje vysokofrekvenční rušení, které může nepříznivě ovlivnit provoz počítačů či hi-fi audiotechniky. Dílenské varianty takových prodlužovacích šňůr mohou být vhodné pro třífázovou síť, pro 400 V. Existují také prodlužovací šňůry s nabíječkou a zásuvkami USB. Ty jsou užitečné pro přenosná zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelu USB. Jiné zase mají telefonní zásuvky. Nejlevnější prodlužovací šňůry stojí 50 Kč, ty nejdražší mohou stát až 15 000 Kč.

Jakou maximální zátěž prodlužovací šňůra unese?

Maximální zatížení svinutého prodlužovacího kabelu bude téměř poloviční než u nenavinutého. Musíme si tedy odpovědět na otázku, jakou energetickou náročnost má zařízení, které hodláme připojit. Příliš vysoké zatížení může způsobit selhání prodlužovací šňůry. Příslušný údaj o zátěži by měl být uveden na štítku na obalu.

Dimenzování prodlužovacího kabelu:

Prodlužovací šňůry pro dlouhé vzdálenosti

Tak lze nazvat navíjecí prodlužovací šňůry, které jsou velmi oblíbené a s oblibou se používají mimo dům. Jejich dlouhý kabel je navinutý na bubnu, který můžeme otáčením navíjet nebo odvíjet. Obsluhu usnadňuje rukojeť pro otáčení bubnu. Buben je upevněn na stojanu z kovových trubek. Na horní straně má rukojeť pro snadné přenášení. Bubnové prodlužovací šňůry mohou mít dosah 15 až 50 m, některé až 120 m. Ty nejdelší mají kolečka, protože množství kabelu na bubnu je velké a je hodně těžké. Na boku bubnu jsou 3 nebo 4 zásuvky 230 V, buď obyčejné, nebo uzemněné.

Samonavíjecí kabely na stěnu

Prodlužovací šňůry s krytím IP44 mají klapky nebo zástrčky, které chrání zásuvky před prachem, pískem nebo jinými nečistotami. Zajímavým prvkem jsou stacionární prodlužovací šňůry v samonavíjecím pouzdře, které se přišroubuje na stěnu nebo podlahu. Doporučují se do dílen. Po vytažení lze kabel stáhnout do pouzdra, podobně jako u vysavačů, a to pohodlným stisknutím tlačítka.

Jednoduchá klasika

Nejjednodušší prodlužovací šňůry jsou ty, které se skládají pouze z kabelu a zástrčky na jednom konci a zásuvky na opačném konci. Někdy je k dispozici dvojice zásuvek. Obvykle jsou opatřeny ochrannou klapkou. V prodeji jsou takové prodlužovací šňůry se zásuvkami 230 nebo 400 V. Jejich délka se pohybuje od 3 do 50 m.

Zdroj: nytimes.com, thespruce.com