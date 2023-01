Zdroj: Shutterstock

Praxe ukazuje, že někdy nevědomky prodlužovačku zatěžujeme víc, než by měla teoreticky snést, a nic se neděje. Možná týden, možná měsíc… Co byste ještě neměli podceňovat?

Čím kratší, tím lépe

S délkou vodiče se zvyšuje elektrický odpor, proto si prodlužovačku kupujte dlouhou tak akorát. Ne vždy je to však možné. Pokud ji budete používat na nízkoenergetické zdroje, například na světla, chladničku nebo televizi, pak nějaký ten metr navíc nevadí. Ale u náročnějších spotřebičů jako třeba přenosný vařič, fén či přímotop to už může být problém. Obzvlášť, když je zapnete všechny najednou. Ne snad, že by šňůra vzplála, přinejhorším se jen poněkud více zahřeje, ale s rostoucím odporem se sníží napětí (V) a zvýší proud (A).

Doma, nebo venku?

U bytových prodlužovaček do pěti metrů délku obvykle neřešíte. Myslete na ni zejména tehdy, když si pořizujete venkovní prodlužovačku, třeba pro sekačku nebo dočasný přívod elektřiny na zahradu ke grilu. Tam je třeba sáhnout po speciálních prodlužovačkách. Splňují požadované parametry a jsou různě dlouhé, nejvíce 50 m. Pro delší propojení potřebujete spotřebiči zajistit spolehlivé působení ochrany před nebezpečným dotykem. Lapidárně řečeno, musíte vše uzemnit.

Venkovní prodlužovačky jsou zpravidla v podobě bubnu, na který se navíjí kabel. Vhodný je stabilní s pevným středem (odvíjí se kabel se zástrčkou na konci, zásuvka se nehýbe) a lze ho zabrzdit, aby se samovolně neroztáčel.

Při práci na kratší vzdálenost nenechávejte kabel navinutý na bubnu, zahříval by se. A volte oranžovou nebo jinak nápadnou barvu, pak prodlužovačku nepřehlédnete ani v trávě. Autor: Shutterstock

Co si ještě pohlídat

U venkovních prodlužovaček si všímejte takzvaného krytí, protože v zájmu vlastní bezpečnosti potřebujete, aby se k elektřině nedostala voda. Ideální je IP44. Pokud není uvedeno, bere se jako IP20, což stačí pouze do bytu.

Kabel by měl být z gumové izolace (označení například H05RR), pro vyšší zatížení z chemoprenové izolace (třeba H07RN). Rozhodně venku nepoužívejte bytové prodlužovačky z PVC (například H05VV-F).

Dvě, nebo tři žíly?

Tři je lépe. Třetí vodič je totiž ochrana, tedy větší bezpečnost. Existuje laická pomůcka: má-li zástrčka spotřebiče jen dva kolíky a nic dalšího, může být prodlužovačka dvoužilová (ochrana se řeší jinak). Ovšem když je vybavená dvěma kolíky a zdířkou uprostřed (takzvaným ochranným kontaktem), pak potřebujete prodlužovačku výhradně se třemi vodiči - její zásuvka má dvě zdířky a kolík.

Rada pro kutily

Chcete-li si prodlužovačku vyrobit, není to problém, nabídka zástrček, zásuvek i kabelů je dostatečná, i když ne moc pestrá. Jen byste měli brát v potaz všechno, co je tu uvedeno, a navíc se seznámit s parametry, které pro takové výrobky platí.

Na tohle pozor

Zásuvky ani zástrčky nejsou v Evropě sjednocené. Jestliže si přivezete prodlužovačku ze zahraničí, nemusíte zástrčku zasunout do zásuvky ve zdi, případně do její zásuvky nebo zásuvek nemusí pasovat některé naše zástrčky. Nejspíš tam půjdou jen ty dvoukolíkové.

Zdroj: časopis Receptář