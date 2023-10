Zdroj: Shutterstock

Obyvatelé ČR jsou považováni za šikovné kutily a schopné improvizátory. Neexistuje kutilská výzva, do které by se našinec nepustil, ale přesto existují oblasti, kde na kutilství není místo.

Kdo by nechtěl ušetřit peníze a překonat novou výzvu? Ale existují činnosti, které by pro kutila byly náročné, plné pokusů a omylů a pracného hledání. Tyto práce jsou přitom pro profesionála hračkou a běžnou rutinou, navíc je vybaven speciálním profesionálním nářadím i letitými zkušenostmi. I v případě, že se jedná o projekty, které byste mohli zvládnout sami, ve většině případů dosáhnete lepších výsledků a ušetříte si nepříjemnosti, pokud si najmete profesionála.

Bourání místností

Jednou z důležitých součástí bourání místností, na kterou mnoho majitelů domů zapomíná, je to, co udělat se sutí. Když si na demolici místností najmete profesionály, odvoz suti by měl být součástí smlouvy. A co je ještě důležitější, pokud plánujete přestavbu provést sami, předání demolice někomu jinému vám pomůže ušetřit energii a trpělivost pro skutečnou tvůrčí práci.

Největší chyby, o kterých kutilové nevědí, že je dělají při zapojování zásuvek:

Výměna oken

Náročnou disciplínou je také výměna oken ve vašem domě. Zejména pokud jde o výměnu ve větším rozsahu, je vždy nejlepší svěřit ji do rukou firmy zabývající se výměnou oken. Pro kutila je těžké najít ta správná okna na výměnu. Okna, která vidíte na pultech v hobbymarketech nebo na internetových portálech, nemusí být ta pravá. Neméně důležitá je také správná instalace oken do stavebního otvoru. Výměna oken je navíc náročný projekt s malým prostorem pro chyby. Uvědomte si, že pro instalaci oken si nevystačíte jen s turbošrouby a montážní pěnou!

Velkoplošné oplocení dvora

Stavba plotu je jednoduchá věc. V jádru jsou to jen dva zabetonované sloupky a mezi nimi přibitý plotový panel. Provedení plotu ve velkém měřítku, například přes celou hranici pozemku nebo kolem dvora, je fyzicky náročné. Také může být natolik monotónní, že hrozí, že to vzdáte. Když si najmete profesionální plotovou firmu, udělá za několik dní to, co by vám pravděpodobně trvalo týdny nebo měsíce.

Odstranění azbestu

Azbest je vláknitý minerál spojovaný s onemocněním mezoteliom. Bohužel se nachází v mnoha starších stavebních materiálech, od izolací přes lepidla na podlahy až po některé formy obkladů domů. Profesionálové mají k dispozici veškeré správné vybavení a postupy pro odstraňování azbestu. Najměte si odborníky, kteří jsou na tuto práci certifikováni.

Dokončovací práce se sádrokartonem

Pověsit sádrokarton je jedna věc. Stačí vám k tomu akumulátorová vrtačka a vruty do sádrokartonu, případně i kladivo a hřebíky do sádrokartonu. S asistentem můžete všechny sádrokartonové desky v malé místnosti pověsit za den nebo dva. Ale nanášení sádrokartonového tmelu, proces známý jako špachtlování, a později jeho broušení, je domácí řemeslo, které se blíží umění. Někteří kutilové mají kouzelný dotek. Pro mnoho jiných je však obtížné zvládnout trik, jak dosáhnout hladkých stěn bez vln. Profesionálové, kteří se touto prací zabývají neustále, dokážou vašim stěnám a stropu vtisknout bezchybný vzhled.

