Vybavení mnohých interiérů je dechberoucí, ale když se obrazně řečeno vrátíte zpátky na zem, zjistíte, že na ně prostě nemáte finance ani prostor. My vám nabízíme opak – proměnu obýváku a jídelny, kterou si může dopřát téměř každý.

Když si starší manželé zrekonstruovali kuchyni, došla jim inspirace. Co dál s jídelnou a obývákem, který místo relaxu nabízel poněkud depresivní pohled na tmavý robustní nábytek? Oslovili designérku a tady je inspirativní výsledek.

Kdo chtěl změnu

Starší manželé z Ústeckoorlicka začali s rekonstrukcí kuchyňské linky a právě ta je nasměrovala k dalšímu pokračování. Chtěli inovovat jídelnu (asi 5 m²) a celý obývák (asi 18 m²), dostat do interiéru více světla a útulnosti. Šárka Horáková ze studia Montesara interiors provedla řadu kouzel a s výsledkem jsou spokojení všichni.

První rada: sjednocujte podlahu

V obýváku jsou dvě malá okna, navíc jedno vede na sever a druhé na východ. Prostě málo světla. Designérka vyšla z faktu, že v kuchyni byla v rámci rekonstrukce instalovaná světlá vinylová krytina, stejnou použila také v obýváku. Díky shodnému dekoru a světlému tónu se místnosti sjednotily a vypadají větší.

Druhá rada: pokračujte v propojování

Na některých stěnách v obýváku byla oranžová výmalba, v kombinaci s tmavým nábytkem nepůsobila zrovna svěže. Nová výmalba vsadila na bílou a teplou světlešedou, která ladí s novým nábytkem. Ten se kompletně vyměnil za světlejší dřevěný, úložné prostory řešené na míru jsou z lamina v imitaci dřeva, světlé mintové a modrozelené, důležitý je rovněž design v jednoduše čistých liniích.

Třetí rada: funkční paráda

Další propojení se skrývá v laťkovém obkladu. Vymezuje okolí televizního koutu a současně zakrývá komín v pravé části stěny, dále v jídelně ozvláštňuje jednu zeď a díky polici s hrnkovkami funguje i jako zelená mini oáza. Podobný obklad můžete mít z masivu, nebo z lamina, je to otázka ceny. „Dnes jsou na trhu obklady, jež současně fungují jako akustické panely, ale v době realizace u nás ještě nebyly dostupné. Proto jsem zvolila desku, na kterou se připevnily jednotlivé hranoly. Což má své plus, lze si určit velikost hranolů. Navíc stěny v tomto interiéru nejsou rovné a obklad to dokáže zamaskovat,“ říká autorka proměny.

Se světlým dřevem korespondují také nové zárubně Autor: Montesara interiors

Čtvrtá rada: splněné přání

Manželé jsou vášniví zahrádkáři, proto Šárka Horáková přenesla přírodu také domů. Základem je dřevo a dřevodekory, některá svítidla mají bambusový širm. To doplňují zelené, modrozelené a decentně růžové akcenty (například závěsy). Atmosféru „zahrady“ dokresluje koberec z přírodních materiálů umístěný pod sedačkou a křeslem.

Pátá rada: vylepšete, co milujete

Něžnější polovina manželského páru měla na stěnách původní grafiky. „Stačilo je opatřit paspartami a novými rámy a rázem prokoukly. Podobnou změnu bych doporučila i vám. Kusový nábytek nebo dekorace, které opravdu máte rádi, se dají zakomponovat i do nového interiéru, stačí je jen trochu pozměnit či zrenovovat,“ říká Šárka Horáková.

Nám se líbí rovněž lampa na komodě od Iky Anderlové. Má keramickou nohu, spolu s ní ladí také mísa, oboje vyrobené na zakázku. Ale podobné radosti si skutečně může dopřát každý.

