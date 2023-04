Zdroj: shutterstock

Máte na zahradě popínavé růže a kladete si otázku, jak je správně prořezat? Vše záleží na tom, jaký typ růží přesně máte. Dnes si představíme dva nejčastěji sázené druhy a způsoby, jak s nimi zacházet. Zjistěte, jak správně prořezávat právě vaše růže, aby nádherně kvetly. Hurá do čtení!

S našimi tipy budou vaše popínavé růže zdravé, bujné a plné krásných květů. Jak na to? To si hned povíme. Pusťte se do čtení!

Popínavé růže jsou krásné. Jejich pěstování však budí mnoho otázek. Podívejte se na video, kde se dozvíte úplně všechno:

Růže s méně ohebnými pruty a plnými květy

Popínavé růže s méně ohebnými pruty a plnými květy vyžadují vodorovné vyvazování na opěrnou konstrukci. Po odkvětu stačí zkrátit odkvetlé postranní výhony na tři až pět oček. Pokud hlavní výhony začnou slabě kvést, zkrátíme je na spodní mladý, bujně rostoucí výhon. U starších růží je vhodné provést zmlazovací řez, kdy každý rok zkrátíme třetinu hlavních výhonů na výšku asi 10 cm nad zemí, což podnítí růst spících pupenů na bázi.

Rambler – dlouhé ohebné výhony a kvetení jednou za sezonu

Růže, tzv. „Rambler“, mají dlouhé ohebné výhony a kvetou pouze jednou za sezonu. Po odkvětu je čas na udržovací řez. V létě zkrátíme každý třetí hlavní nejstarší výhon pro vytváření nových dlouhých výhonů. Postranní výhony, které právě odkvetly, odřežeme asi na 10 cm. Udržovací řez spočívá v odstraňování všech odkvetlých výhonů blízko u země, což současně slouží jako řez zmlazovací.

Tak teď už víte, jak na to. Ať se dílo podaří!

Zdroj: olivadesign.cz