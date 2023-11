Zdroj: Shutterstock

Možná si říkáte, že v prosinci už na zahradě není nutné nic dělat, protože je vše zazimované. I v zimních měsících je však třeba o zahradu pečovat. Zima v posledních letech stejně není, co bývala, takže i nyní můžete například rýt záhony, hloubit jámy nebo připravovat základy pro skalku. Pojďme se podívat, na co byste ještě neměli zapomenout.

V prosinci věnujte hlavní pozornost okrasným dřevinám. Stálezeleným dřevinám a jehličnanům, jako jsou túje, smrky, tisy, mahonie, hlohyně a další dekorativní dřeviny, je nutné ulehčit od sněhu. Pokud byste je totiž nechali celé zapadat, těžký a mokrý sníh by je nepěkně poškodil a polámal.

Sníh ze stromů setřepávejte jemně, abyste je nepoškodili. Můžete jej odhrnovat rukou, lopatkou nebo ometat smetákem, to je asi nejlepší varianta. Se smetákem jste k dřevinám něžní a zároveň lehce dosáhnete i na vyšší stromy.

Pokud ještě nemrzne, listnaté i jehličnaté dřeviny stále zalévejte. V případě, že máte na zahradě nově vysazené okrasné stromky, chraňte je před větrem. Dvouletky a trvalky zavlažujte a chraňte netkanou textilií proti chladu.

Jakmile napadne první sníh, nahrňte ho na záhony, kde poslouží jako ochrana proti mrazu a zároveň jako přirozená závlaha. Spadané listí pravidelně shrabávejte a kompostujte, vytvořený kompost rozmístěte do zryté půdy okolo okrasných stromů a keřů.

Jak pečovat o ovocnou zahradu v prosinci

Prosinec je ideální měsíc pro stříhání roubů. Ty by měly být přibližně 30 cm dlouhé, zdravé a z vnější strany koruny stromu. Přechovávejte je v chladu a vlhku. Můžete je například položit vedle stromu, přikrýt je listím a sněhem a na jaře, až půda trochu povolí, je zapíchnout do země. Takto rouby nezačnou rašit a vydrží nám až do července.

Projděte celý ovocný sad a zbavte stromy zbytků listí a oschlých plodů, které stromy zbytečně přes zimu zatěžují a poskytují ideální útočiště různým druhům plísní i škůdcům. Také starou kůru je nutné očistit a spálit, hrozí v ní usídlení známého škůdce mery skvrnité, jejíž larvy způsobují v jarním období zasychání kvetoucích listů.

Úklidové práce

V prosinci také doporučujeme udělat si pořádek ve svém vybavení. Ukliďte si zahradní domek, vyčistěte nářadí, postarejte se o sekačku na trávu, aby hned z jara bezchybně fungovala, a nabruste nůžky a pilky. Vedle toho se nezapomeňte postarat o ptáčky, kteří přilétají na vaši zahradu. Připravte jim krásnou budku nebo alespoň malé krmítko plné dobrot, kde mohou najít v nepříznivém a chladném počasí příjemné útočiště a něco dobrého do zobáku.

Zdroj: ceskestavby.cz, magazinzahrada.cz, zahrada.cz