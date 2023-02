Zdroj: Lina Németh

Terén lesního porostu na okraji pozemku prudce klesá dolů k blízkému potoku – jeho šum vytváří příjemnou zvukovou kulisu. Všechny místnosti domu včetně koupelny mají směrem k lesu velkorysá okna či prosklené dveře, a umožňují tak svým obyvatelům užívat si naplno přírodní atmosféru výhledem do vrchních pater lesa. Přízemní dům doslova splynul s okolím – stal se příjemnou součástí přírody, která ho obklopuje a on ji nijak neruší. Kromě šumícího listí v korunách stromů lze zevnitř pozorovat i srnky přicházející za pastvou až do bezprostřední blízkosti.

Vlastní elektřina i voda

Několikaúrovňová stavba kopíruje nerovný travnatý terén a sklon šikmé střechy i domu vychází z daných podmínek. Fasádu tvoří svislý dřevěný obklad z modřínových palubek bez povrchové úpravy, což dům ještě více propojuje s okolní přírodou. Jen v menších plochách dřevo doplňuje omítka ve světle šedé barvě.

„Na střeše máme 18 fotovoltaických panelů o výkonu téměř 7 kWh. Jsou orientované na jižní stranu a díky mírnému sklonu střechy dokážou využít východní i západní slunce, takže dodávají energii celý den. Ta nespotřebovaná putuje do domovní baterie o velikosti 18,5 kWh a využívá se v domě večer, kdy slunce nesvítí, nebo k nabíjení našich elektro vozidel,“ uvádí majitel. Auta parkují pod otevřeným přístřeškem navazujícím na dům v horní části, v němž nechybí dobíjecí stanice a prostor pro uskladnění dřeva na topení. Pitnou vodou čerpají majitelé ze studny na pozemku, dešťovku shromažďují v akumulačních nádržích a poté využívají pro splachování, praní prádla a podobně.

Na třech úrovních

Všechny obytné místnosti nabízejí velkorysý výhled do zeleně. Dům je členěný na tři úrovně propojené vyrovnávacími schody. Nejnižší úroveň tvoří prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyní a pracovním koutem, atmosféru tu dokresluje krb na otočné noze. Z obývacího pokoje lze vyjít na krytou terasu umožňující celoroční posezení. Z chodby, jež vede z obývacího pokoje přes několik schůdků do dalších úrovní budovy, se vlevo vchází do menší pracovny či pokoje pro hosty a vpravo do koupelny, kde si lze užít koupel v samostatně stojící vaně s výhledem do zeleně nebo sprchu ve sprchovém koutě prosvětleném luxfery. Denní světlo pak díky luxferům dopadá i do oddělené toalety.

V horní části domu se nacházejí dvě ložnice, šatna a technická místnost. „Sem se podařilo vměstnat elektrický rozvaděč, střídač a domovní baterii systému fotovoltaiky. Dále zařízení vodárny na dešťovou vodu, expanzní nádobu pro vodu ze studny, bojler, pračku a sušičku, datový rack a zbylo místo i na nějaké úložné prostory. Technologie jsou téměř bezúdržbové, vyžadují pouze čištění vodních filtrů,“ popisuje majitel.

Další informace a fotografie najdete v březnovém čísle časopisu Dům a zahrada, které vychází 16. února.