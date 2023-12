Prosklený dům nemusí být jen mrakodrap ve tvaru kvádru – ateliér OMA vymyslel koncept různě postavených hmot, z nichž vznikne obchodní dům budoucnosti. Zatímco v přízemí budou umístěny kavárny s menšími obchody, ve vyšších patrech přístupných po schodištích s terasou najdete ty větší.

Projekt obchodního domu se rozléhá na ploše 4300 metrů a už na první pohled si můžete všimnout snahy architektů vytvořit něco osobitějšího, než jsou klasické mrakodrapy. Podařilo se jim skloubit dostatek prodejních ploch s neotřelým designem, ale i dostatkem zeleně a přírodních materiálů.

Stavba by měla být dokončena za tři roky

Architekti chtějí tímto projektem přivést do města nový život, ale i nové možnosti a příležitosti pro místní obyvatele. Projekt byl navrhován dva roky (2020) a do konce letošního roku by se mělo začít s výstavbou. Očekává se, že bude dokončena v únoru 2025.

Obchodní dům se nachází na místě mezi Omotesando a Oku-Harajuku. Kousek od hlavních městských částí včetně parku Yoyogi, Meiji Jingu a stanice Harajuku.

Více než obyčejný mrakodrap

Samotná stavba je velmi zajímavá – můžete si všimnout stupňovitě se zvedající řady teras, které tvoří pestré a otevřené prostory. Veřejné prostory na terase druhého podlaží jsou rozšířeny tak, že zde vznikne dostatek prostoru pro uskutečnění nejrůznějších kulturních programů a setkání.

Obchodní dům bude mít průhlednou fasádu zvedající se směrem k Omotesandu, nahoře bude odsazená, aby se do prostoru dostal dostatek světla. U země odsazením vznikne trychtýřovitý průchod pro pěší.

