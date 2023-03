Zdroj: Jiří Ernest

Typický středočeský venkovský dům z třicátých let 20. století byl ve špatném stavu, ale parcela i stavení měly pro stavebníka řadu výhod, především lesy a klid. „Samotný pozemek klienty zaujal sadem a dvěma vzrostlými kaštany. Ve stavení je nadchly opukové zdi hospodářské části. Za výhodu považovali i dlouhý úzký obdélníkový pozemek, na jehož hraně dům stál,“ říká Ing. arch. Josef Smutný, Ilex Design, s. r. o., autor rekonstrukce.

Vidět do zeleně

„Přáním investorů bylo využít všechny tyto výhody a dům propojit co nejvíc s exteriérem,“ popisuje architekt. „K tomu, aby dům získal dnešní podobu, bylo třeba změnit dispozici - obytná část se přesunula do bývalých hospodářských prostor.“ V přízemí, kde se dříve bydlelo, tj. podél ulice, je nyní kancelář. Uprostřed domu je hala, WC, technická místnost. Ve východní části domu jsou kuchyně s jídelnou, obývací pokoj se schodištěm na galerii a letní kuchyně. Místnosti v přízemí jsou propojené od západu na východ, aby bylo průhledem vidět až na zahradu. Vizuální most interiér - exteriér umocňují vertikální pásy oken ve štítové východní zdi.

Podkroví, kam se vystupuje po točitém železném schodišti z obývacího pokoje, je vyhrazeno soukromí. Zde jsou velkoprostorová hostinská ložnice a menší manželská, šatna a koupelna. Vizuální propojení se zahradou, jak si majitelé přáli, funguje i odtud shora: z galerie hlavní ložnice je zahrada to první, co manželé každé ráno vidí.

Samostatný přístavek, souběžný s hlavním obytným stavením, architekt využil jako separovaný hostinský domek, kde je také technické zázemí, ateliér, sociální zařízení a venkovní sprcha.

Ing. arch. Josef Smutný (1971) Absolvent FA ČVUT Praha u prof. Aleny Šrámkové a Ateliéru architektonické tvorby AVU Prof. Emila Přikryla. Od roku 2001 vede Studio pro architekturu a design Ilex Design, s. r. o. Více na www.ilex.cz.

Fíky, olivy, hrozny

„Majitelé chtěli mít ve svém domově atmosféru jako v Provenci. Proto jsou hlavní budova i přístavek otevřené francouzskými okny do dvora, který se stal jakousi obytnou ulicí,“ říká Josef Smutný. „Pro vznik atmosféry à la Provence sehrál zásadní roli místní kámen – opuka, která se v interiéru i exteriéru střídá s hladkou omítkou. Opuka dává oběma budovám zásadní výraz a charakter. V uličce, dlážděné žulovými kostkami, roste středomořská flora: popínavky, fíkovníky, levandule, olivovníky v květináčích a vinná réva. Daří se jí výborně, protože dvůr je chráněný před větrem a vyhřívá ho polední slunce.

„Tento dům je proto tak dobrý, protože jsme ho dělali dlouho,“ prohlásil investor při kolaudaci. Investoři, profesí designéři, výrazně přispěli k tvorbě velkorysého obytného domu s bazénem mezi stromy v zahradě. Autor rekonstrukce Ing. arch. Josef Smutný k řešení projektu dodává: „Respektovali jsme tradiční formu původní stavby a místní urbanismus, jen jsme bývalé obytné prostory přesunuli na místo hospodářských. Tím jsme dosáhli kýženého propojení interiéru se sadem a výhledu na majestátní kaštany.“

Autor: Ing. arch. Josef Smutný

Projekt: Ilex design, s. r. o.

Návrh zahrady: Ing. arch. Josef Smutný

Dodavatel: Svépomocí pod vedením Ing. arch J. Smutného

Zastavěná plocha: 263,5 m2

Užitná plocha: 309 m2

Konstrukční systém: Původní kamenno-cihelné zdi tloušťky 30 až 60 cm

Střešní krytina: Keramické tašky

Fasáda: Opuka, omítka

Zateplení: Polystyren 100 mm

Okna: Ocelová (Jansen) s dvojskly (Zámečnictví Kurel a syn)

Vnitřní dveře: Skleněné a dřevěné (Zámečnictví Kurel a syn)

Podlahy: Betonová litá, dubová prkna

Vytápění: Tepelné čerpadlo, podlahové topení

Energetická náročnost: Třída B

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 11/17.