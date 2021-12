Zdroj: Shutterstock / Dům&Zahrada

Ještě nejsou ani Vánoce a už je tu první číslo roku 2022? Ano. Časopis Dům&Zahrada vychází vždy v polovině předchozího měsíce, než je číslo, aby se překrylo se začátkem daného období. Máme v něm spousty rad, které k danému měsíci náleží, takže vám dáváme vědět s předstihem, co všechno můžete dělat. Samozřejmě, že číslo 1 zase tolik o zahrádce a stavebních postupech není a věci v něm jsou více nadčasové, ale i tak se držíme pravidla. Navíc si nové číslo můžete pořídit před Vánoci, udělat někomu radost pod stromečkem s předplatným a během svátků si ho pořádně prostudovat.

Fantastické návštěvy

Musíme zkonstatovat, že některá čísla svými návštěvami vynikají nad ostatní. Ano, je to případ i tohoto čísla. Podíváme se do třech zajímavých domů, které splňují to, co od návštěv očekáváte: jednoduchost, inspiraci, rozmanitost a eleganci. Tak například se podíváme do staré chalupy v horách, kterou společně opravili tři kamarádi. Zaručujeme vám, že byste tam chtěli bydlet.

Autor: Dům&Zahrada

Druhý dům je srub. Divíte se? No tak to si otevřete časopis hned na straně osm. Neuvěříte, že ta nádherná moderní stavba je skutečně srub. Jde o projekt nám už dobře známých manželů Rosových a tady poznáte, jak jde skloubit moderní s tradičním.

Pokud ale chcete něco ještě víc moderního, je tu bílá kostka s nádherně krytou terasou nebo zahraniční návštěva domu s nesymetricky tvarovanou střechou a fantastickým výhledem na jezero.

Stavebně ekologicky

Stavební část pak obsahuje hlavně informace ze světa ekologie. Rozebíráme například, jaké ekologické zdroje elektřiny můžeme v domě mít. Prozradíme předem, že jde o solární a větrnou energii a také zisk z kogeneračních jednotek. Ukážeme si na perfektním příkladu, jak to funguje u domu, který není vůbec připojený k sítím. Funguje jako samostatný ostrov na šumavské louce.

Mnozí podotknou, že tohle jsou hodně drahé technologie, na které nemají. A tak v dalším článku tohle všechno zastřešujeme výčtem všech dotací, které můžete na ekologická řešení k domu získat. A to nejen na výrobu elektřiny či tepla, ale i třeba na zadržování vody apod.

Z interiéru do zahrady

Když žije jeden člověk v domácnosti, je to pohoda. Udělá si bydlení podle svého. Nemusí se s nikým dělit, dělat kompromisy, oprašovat trpaslíky, které se mu nelíbí. Ale i single bydlení má nějaké typické znaky. Probereme je. Pak si do interiéru pustíme kousek Británie a také si rozsvítíme tmavé kouty jednoduchými triky.

Protože je zima, zahrada není tak pestrá. My se ale podíváme, co vysazovat do zahrad, aby pestrá byla. Aby byla radost pohledět i během šedivých dnů nebo sněhové přikrývky, chce to pár nápadů. My je máme a podělíme se. A protože zima je také o jehličnanech (nejen těch, pod kterými jsou hory dárků), najdete o nich zajímavý článek.



Tak krásné Vánoce, šťastný rok 2022 a také skvělé čtení přeje celá redakce časopisu Dům&Zahrada.