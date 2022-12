Zdroj: Dům&Zahrada / Shutterstock

Jak už to bývá, náš časopis vychází v polovině měsíce předchozího, než je jeho číslo, aby časově tematické články nebyly zastaralé. V zimě to tak úplně zapotřebí není, ale i tak držíme celoroční linii. A tak již dnes vychází č. 1 roku 2023 časopisu Dům&Zahrada.

Samozřejmě to má i spoustu dalších důležitých důsledků. Třeba to, že máte co číst na vánoční svátky. Také když se rozhodnete někomu věnovat předplatné časopisu (najít ho můžete zde v tištěné podobě, ale koupit časopis můžete i v té elektronické), už pod stromečkem tak bude mít první číslo. Takže pokud máte nějakého fanouška krásných domů, interiérů a zahrad, neváhejte. Může to být i dárek na poslední chvíli.

Novinky

A co najdete v tomto čísle? Samozřejmě zajímavé a popravdě řečeno i nádherné domy. Návštěvy se tentokrát opravdu povedly. No jen se podívejte na tu titulní. Řekněte sami. Není to romantika? Ale máme tu i návštěvu efektního interiéru a také netradiční zahraniční návštěvu.

Stavba se tentokrát nezaměřuje na betonování, izolace a další podobné věci. Spíš jsme se zaměřili na věci, které ne tak často řešíme. Ploty, brány a příjezdové cesty jsou takovou přehlíženou popelkou českých staveb. Jen se rozhlédněte kolem sebe. Nový dům už ledaskde stojí, ale na tohle peníze velmi často nezbývají a dlouho zůstávají nedodělané a pak se i udělají tak nějak nouzově, což většinou znamená navždy.

Druhý článek se zabývá rozvody vody v domě. Je to něco, co se každý stavebník snaží dělat jen jedinkrát ve svém domě. Ale k tomu musí být tyto rozvody opravdu kvalitní. Udělat rozvod teplé vody v trubkách určených jen pro studenou… Ou. To by za pár let hodně bolelo.

Dům&Zahrada 1/23 Autor: Dům&Zahrada

Robot do každé domácnosti

V interiéru se vám jistě bude hodit náš článek o robotických vysavačích. Zvlášť takhle před Vánoci by se mohly hodit ty rady, jak takového robota vybrat, nebo pár tipů na ně. Také se obrátíme do kuchyně a budeme hledat zajímavé detaily v kuchyni. Nějaké chytré věci, vychytávky a drobnosti, nad kterými se člověk tak často nezamýšlí, ale přitom mu usnadní spoustu práce.

A co ze zahrady? Tak je zima a padá sníh. Na zahradě toho moc neuděláme. Ale zato můžeme plánovat a plánovat a plánovat… Naše desatero vám pomůže. A až naplánujete a zjistíte, že vám sníh zasypal vchodové dveře, možná se budou hodit sněhové frézy.

Tak krásné počtení i v dalším roce a užijte si Vánoce i silvestra.

Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného.