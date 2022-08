Zdroj: Shutterstock

Rýma a kašel není jen ryze lidskou nemocí, potrápit dokáže i naše čtyřnohé mazlíčky. Jak rozpoznat příznaky nachlazení a co dělat, pokud pejsek není ve své kůži?

Nachlazení vašeho pejska může být způsobeno náhlými změnami teplot. Když vyrazíte na procházku z teplého domova do chladného počasí, nebo třeba zmoknete, pejskům to nemusí udělat dobře a mohou dostat nepříjemnou rýmu. Na procházce se může váš psí kamarád nakazit také i od jiného psa.

Když má pes rýmu, má i zvýšenou teplotu. Přirozená teplota psa je mezi 37,6 °C - 38,9 °C. Pes s nachlazením je také letargický, může mít těžké dýchání a zaujímat nepřirozené polohy. Výtok z nosu je doprovázen červenýma a hnisajícíma očima. Nos čtyřnohého kamaráda je suchý, pes nechce vyvíjet téměř žádnou fyzickou aktivitu a ztrácí chuť k jídlu.

Rýma je častým onemocněním u psů a není třeba se s tímto onemocněním stresovat, většinou rýma odezní sama. Pokud by se objevila v sekretu krev, pak samozřejmě vyhledejte pomoc veterináře. Pes musí především jíst a pít, někteří psi kvůli rýmě mohou mít problémy s nechutenstvím, a proto je třeba toto hlídat. Pokud by se vám zdálo, že rýma trvá již příliš dlouho nebo by se stav psa zhoršoval, vždy se raději poraďte s veterinářem.

Jak pejskům od rýmy pomoci?

Dopřejte svému pejskovi pár dní klidu. Choďte pouze na krátké procházky, aby se nadýchal čerstvého vzduchu a srst po každé procházce řádně vysušte.

Teplo je nyní pro nachlazené psy velmi důležité, můžete dokonce sáhnout i po červeném světle: stačí pod něj pejska posadit na zhruba 10 minut. Po dobu svícení zůstaňte se svým mazlíčkem, váš maximální odstup od přístroje by měl být do půl metru.

Zajistěte pejskovi dostatečný přísun tekutin. Pokud pes pít odmítá, nalívejte vodu do suchého krmiva.

Měřte psovi teplotu. Abyste si rektální měření teploty zjednodušili, zvlhčete termometr pomocí vazelíny a opatrně zaveďte. Při teplotě nad 39 stupňů byste měli vyhledat veterináře, aby zjistil, co pejskovi je.

Pokud váš pejsek teplotu nemá a je pouze přepadlý, můžete sáhnout po homeopatických přípravcích, kterými můžete nastartovat proces uzdravení a posílit imunitní systém. Pokud rýma do 3 dnů neodezní, navštivte veterináře v každém případě.

U štěňat a starších jedinců konzultujte zdravotní stav zvířete s veterinářem vždy, protože obranyschopnost může být oslabená a pravděpodobně budete odkázáni na nějakou medikaci.

Občas máme tendenci léčit pejska podobně, jako léčíme sami sebe. Často sáhneme po lécích, jako je ibalgin, paralen, acylpyrin. V tomto případě však musíme být velice opatrní a těmto lékům se raději vyhnout. Psi totiž mají jinak postavenou sliznici a mohou po těchto lécích nejen zvracet, ale i krvácet.

Zdroj: ireceptar.cz, zoohit.cz