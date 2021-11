Zdroj: Shutterstock

Jsou to většinou plemena, která v minulosti žila ve smečkách, musela v nich bojovat o postavení a potravu. Lovečtí psi se tak často stávají spíš samotářskými, a ne úplně přátelskými společníky pro ostatní zvířata.

Mezi ně patří jednoznačně americký stafordšírský teriér, který byl chován jako lovecký a hlavně bojový pes. Miluje svého pána, je mu totálně oddaný, ale vzhledem k tomu, že byl nakřížen speciálně pro psí zápasy, s jinými zvířaty se nesnese. Zvlášť se psími plemeny, která se chovají bázlivě. Jim dává dost silně najevo svou převahu. Ale ani s ostatními zvířaty to nemá lehké. Musí prostě vládnout.

Jack Russell teriér je super pejsek do rodiny, kde se stane totálním miláčkem. Je to hravý, čiperný pes, který prostě miluje rodinné sociální vztahy. Jenže to byl a stále je lovecký pes. Používal se například k norování a jeho touha ulovit cokoliv, co má křídla, je pověstná. Jack Russell teriér tak není dobrým partnerem pro papoušky nebo křečky. Buď si s nimi hraje příliš „intenzivně“, nebo převáží jeho lovecký charakter.

Lovecký pes je i afghánský chrt. Na první pohled vypadá spíš jako elegantní modelka, která se nerada pohne rychle, ale je to chrt. Stále ve střehu. Lovecký pes, kterého opravdu nedohoníte. Neštěkají, nemají žádné větší signály, že se v nich probouzí lovecký instinkt, a najednou vyrazí. Jsou známí tím, že povely na ně v té chvíli neplatí. Mají problémy i s tím, aby byli přátelští nejen k jiným zvířatům, ale nemusí ani pozornost jiných lidí.

Nikdy však nemusíte zanevřít na tato plemena. Každého psa je možné vychovat. Je ovšem třeba s ním pracovat od malého štěněte.

