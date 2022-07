Zdroj: Pexels

Říkáte si, že se chudák váš pes v bujném kožichu v létě trápí? A co když je to naopak? Co když ho dlouhá srst naopak od horka izoluje a vy mu jejím odstraněním jen uškodíte?

„Mému psovi je v létě teplo, musím ho ostříhat,“ tak přemýšlí většina majitelů psů. Lidé totiž ve vysokých teplotách oblékají volné a prodyšné oblečení, a proto mají pocit, že i jejich miláčci v hustém kožichu trpí. Pokud ho ale ostříháme, zbavíme ho jeho vlastní termoregulace.

Srst u psů slouží jako skvělý regulátor tělesné teploty a také jako izolace před vysokými teplotami. Když psa srsti zbavíte, jeho tělo v horku zažije šok a nebude vědět, jak si s teplem poradit. Následkem toho může dojít k přehřátí organismu, které se v těžších případech může stát tragické. Pokud navíc psa ostříháte příliš nakrátko, riskujete, že se na slunci spálí.

Srst pravidelně vyčesávejte

Mnohem lepší možností je srst vašeho miláčka pravidelně vyčesávat. Srst se tím provzdušní a bude snadněji odvádět teplo. U plemen, jako je například čínský naháč, který má na těle minimum chloupků, je třeba kůži před sluncem chránit opalovacím krémem. Na internetu i ve zverimexech najdete spoustu druhů krémů, které jsou určené speciálně pro psy. Mají vhodné složení a tak pejskům neublíží, ani když ho ze sebe slížou.

Jak ochladit psa v létě

V létě dělejte co nejvíce pro to, aby nebyl váš pes vystaven vysokým teplotám. Pokud ho necháváte přes den samotného doma, zatáhněte žaluzie a zavřete okna, aby se do vašeho bytu nemělo teplo šanci dostat. Často také doplňujte a vyměňujte čerstvou vodu. Můžete do ní přidat i kousek ledu. Delší procházky nechte na večer nebo brzké ráno, kdy slunce tolik nesvítí. Pokud je i tak ve vašem bytě k nevydržení, můžete svému psovi pořídit chladicí podložku.

Zdroj: ireceptar.cz, zoohit.cz