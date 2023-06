Zdroj: shutterstock

Jejich zvuková produkce vzbuzuje nejen zvědavost, ale také řadu otázek. Ať už je to šťastné vrtění ocasem, tiché kňučení, nebo srdcervoucí vytí na Měsíc, pes komunikuje mnoha způsoby. Nahlédněte do fascinujícího světa psí komunikace a objevte, proč váš pes vyje.

Pes je bezpochyby jedním z nejvíce vyjadřovacích se zvířat na planetě. S jejich roztomilými výrazy a živými zvuky mohou komunikovat na mnoha různých úrovních. Ať už je to vřeštivé štěkání, nebo melodické vytí, jejich zvuky mohou vypovídat o jejich emocích, potřebách, nebo dokonce zdravotním stavu. Ale co tyto zvuky opravdu znamenají?

Podívejte se na úchvatné video vytí vlků:

Proč pes vyje?

Hned na začátek bychom měli ujasnit jednu věc - psi nevyjí na Měsíc! Toto je běžný mýtus, který má kořeny v dávných dobách. Ve skutečnosti je vytí součástí jejich přirozené komunikace. Psi jsou potomci vlků, kteří vyjí k signalizaci své přítomnosti ostatním vlkům, a podobně je tomu i u psů. Vytí může také naznačovat, že se pes cítí osamělý, nebo může být znamením stresu nebo úzkosti.

Proč pes kňučí?

Na druhé straně spektra zvuků psa je kňučení. Ačkoli to může znít jako měkčí forma štěkání, ve skutečnosti má úplně jiný význam. Kňučení je často znamením, že pes něco chce - možná je hladový, možná si chce hrát, nebo chce jen trochu pozornosti. Také to může být znamením, že pes je nemocný. Pokud si všimnete, že váš pes kňučí častěji než obvykle, může to být důvod k návštěvě veterináře.

Každý pes má jedinečný "zpěv"

Stejně jako lidé, i psi mají různé "hlasové charakteristiky" v závislosti na jejich plemeni, věku a osobnosti. Někteří psi mohou mít hluboký, hřmotný výjev, zatímco jiní mohou mít vysoký, pronikavý tón. Takže pokud se vám zdá, že váš pes vyje trochu jinak než ostatní psi, nebojte se - je to zcela normální! Vlastně to může být jeden ze způsobů, jak poznáte svého psa mezi ostatními.

Zdroj: aspca.org, insider.com