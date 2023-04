Zdroj: Shutterstock

Nejste zrovna v pohodě? Neuzavírejte se do sebe a jděte obejmout partnera, děti, kamarádku nebo třeba souseda, kterého znáte. Ale když na to přijde, síla objetí funguje i s kočkou, psem nebo dokonce s plyšákem.

Objetí s bytostí, k níž většinou máte pozitivní vztah, funguje jako skvělý lék. Rozpouští stresy, uklidňuje a harmonizuje vaše zdraví. Ale příjemné pocity se dostaví, i když doma na vás čeká pouze plyšák.

A pokud ho ještě nemáte, jděte si ho koupit. Mezitím můžete trénovat objetí se stromy:

Citát století

Americká psycholožka Virginia Satirová kdysi řekla, že potřebujeme čtyři objetí denně, abychom přežili, osm objetí pro běžné fungování a dvanáct objetí pro svůj růst. Jelikož tahle dáma patří mezi respektované rodinné terapeuty i v době, kdy už dávno není mezi námi (zemřela v 80. letech 20. století), na jejím tvrzení jistě bude kus pravdy.

Co na to věda? Například studie publikovaná v časopise “The Journal of Alternative and Complementary Medicine” ukázala, že objetí může snížit krevní tlak a srdeční tep.

Jiný výzkum například ukázal, že pokud matka hladí svého kojence častěji, snižuje se jak její laktační deprese, tak také stres dítěte.

Potřebujeme ho všichni

Objímat nejnovější model chytrého telefonu nebo notebooku vám nic nedá, potřebujete živého dvounožce, případně čtyřnožce nebo plyšáka. Proč? Díky objetí se v těle zvyšuje hladina hormonu oxytocinu, kterému se říká hormon štěstí nebo lásky či dobré nálady. Dokonce i přitulení se k plyšákovi dokáže zmírnit pocity strachu a úzkosti. Oxytocin je vlastně rozpouštěč negativních emocí a podporovač těch pozitivních. Zklidňuje nervovou soustavu, snižuje se hladina hormonu stresu (kortizolu), který mimo jiné zpomaluje hojivé procesy v těle.

Co všechno dokáže

Kromě okamžité lepší nálady a uklidnění můžete pravidelným objímáním pomoci své tělesné schránce. Objetí totiž snižuje krevní tlak a tepovou frekvenci. Pomáhá dokonce i při léčbě závažných chorob stejně jako po operačních zákrocích či úrazech, snižuje vnímání bolesti. Skrz objímání s lidmi či zvířaty se podporuje vaše obranyschopnost, tělo pak dokáže více odolávat infekcím. A když nemůžete usnout, je mnohem lepší objímat se než se ládovat volně prodejnými preparáty na podporu spánku nebo čokoládou.

Není nikdo po ruce? Objímejte plyšáka! Autor: Shutterstock

Se stopkami v ruce

Existuje mnoho teorií, jak dlouho by objetí pro šťastnější a zdravější život mělo trvat. Ale jedna vteřina je málo. Podle Američanky Samanthy Hessové, která si na objímání založila živnost, by mělo stačit 20 vteřin. Přece jen nějaký čas trvá, než se hormon oxytocin uvolní v potřebné míře. Asi to nemá ze své hlavy, dobu 20 sekund uvádí i jiné zdroje.

A další zase méně. Například studie britského týmu pod vedením A. L. Dürenové z Goldsmiths, University of London došla k závěru, že nejpovzbudivější je objetí trvající 5 až 10 sekund. Na této studii je zajímavé, že zásadní nebyla forma objímání, nýbrž jeho délka.

Mazlete se, je to zdravé

S objímáním je třeba začít co nejdříve. Vymazlené děti jsou nejen šťastnější, ale také odolnější vůči stresu i v dospělosti. Stejně tak ovšem platí, že nikdy není pozdě. A i když se to zdá na hlavu postavené, objímání se doporučuje rovněž po partnerské hádce. Co kdybychom tuhle radu aplikovali nejen doma, ale třeba i v práci?

Zdroj: Rozhlas, HealthLine