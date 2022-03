Zdroj: Shutterstock

Pučálka není nic jiného než naklíčený a upečený hrách. Co je při přípravě zásadní? Používejte celý hrách, ten půlený vám nevyklíčí. Pak ještě potřebujete několik dnů na přípravu, takže další surovinou je vaše trpělivost. Ještě se neobejdete bez tuku a vše ostatní už je bonus navíc.

Suroviny: 200 g celého hrachu, 4 lžíce másla, pepř, sůl a majoránka

Postup: Hrách opravdu dobře přeberte, nenechte v něm ani prázdnou slupku, natož kamínek.

1. den: Přebraný hrášek propláchněte a nasypte do vyšší nádoby, například zavařovací sklenice, a zalijte do dvojnásobné výšky studenou vodou. Zakryjte například čistým pláténkem, aby se do nádoby neprášilo, odložte stranou a nechte odpočívat 24 hodin.

2. den: Slijte přebytečnou vodu, znovu hrách propláchněte vlažnou vodou, nasypte do čisté sklenice, opět zakryjte a nechte stát dalších 24 hodin.

3. den: Už byste měli vidět klíčky. Hrách znovu propláchněte a buď ho zpracujte, nebo nechte ještě další den ve sklenici.

Na pánvi rozehřejte máslo a hrách asi 3 až 5 minut opékejte dokřupava. Okořeňte, promíchejte a podávejte. Neuděláte chybu, když každou porci ještě posypete pažitkou a třeba přidáte uvařené vajíčko. Nevadí, ani když si předem připravíte nejen hrách, ale i čočku.

Nic vám nebrání spojit třeba i dva druhy luštěnin a přidat i něco navíc, třeba naklíčenou řepu Autor: Vitana

Náš tip: nasladko

Kromě slané pučálky si můžete připravit i sladkou variantu, stačí vyměnit sůl a koření za cukr, případně ještě přisypat pár opraných rozinek. Chutím ani fantazii se meze nekladou.

Zdroj: Všeokoření.cz