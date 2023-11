Zdroj: Shutterstock

Podkroví domu je často považováno za nevyužitý prostor, sloužící hlavně pro uložení věcí, které v běžném denním provozu nepotřebujeme. Vstup do tohoto tichého útočiště však vyžaduje funkční a bezpečné schodiště. Volba toho pravého typu půdních schodů závisí na několika faktorech – od frekvence používání po požadavky na tepelnou izolaci. Zde je průvodce, který vám pomůže vybrat to nejlepší řešení pro vaše potřeby.

Vstup do podkroví by měl být bezpečný, efektivní a co nejméně narušovat tepelnou izolaci domu. Správný výběr půdních schodů se proto neomezuje jen na estetiku a cenu, ale zahrnuje také aspekty jako izolaci, uživatelský komfort a snadnou instalaci.

Vlastnosti a materiály

Skládací půdní schody jsou populární volbou pro mnoho domů. Nabízejí kombinaci kompaktního designu a jednoduchého přístupu. Mohou být vyrobeny ze dřeva či kovu a je možné je snadno složit, když nejsou potřeba. Skládací schody často přicházejí ve třídílných nebo čtyřdílných verzích a jsou snadno instalovatelné.

Půdní schody - jak a kdy je vybrat:

Adaptace na prostor

Výsuvné půdní schody nabízí podobné výhody jako skládací schody, ale jsou ještě flexibilnější. Jsou ideální pro domácnosti s omezeným prostorem, kde je potřeba schody přizpůsobit konkrétní výšce místnosti. Pro velmi omezené prostory se často doporučují nůžkové půdní schody. Jsou extrémně kompaktní a jejich délka je nastavitelná, což je činí ideální volbou pro specifické podmínky.

Tepelná účinnost, rozměry a instalace

Vzhledem k tomu, že podkroví je často chladnější nebo horké místo v závislosti na roční době, je klíčové zvolit schodiště s izolovaným poklopem. Tepelné mosty mohou výrazně ovlivnit energetickou efektivitu domu, proto je vhodné zvážit schody s kvalitní izolací a dobrým těsněním. Před výběrem půdních schodů je třeba změřit všechny rozměry a ujistit se, že vybraný model se vejde do připraveného otvoru. Důležité je zohlednit nejen šířku a délku, ale také výšku stropu a tloušťku izolace.

Bezpečnost a přesnost

Montáž půdních schodů by měla být prováděna s maximální přesností a bezpečností. Pokud nejste zkušený kutil, doporučuje se svěřit montáž profesionálovi. Je také důležité dodržovat pokyny výrobce a zajistit, aby schody byly správně ukotveny. Při správném výběru a instalaci zajistíte bezpečný a pohodlný přístup do podkroví, aniž byste museli obětovat energetickou účinnost domu.

