Jednou z hlavních výhod, jež půjčovny nářadí nabízí, je výrazná úspora jak finanční, tak časová, která souvisí primárně s vytížením stavebních firem. Například v souvislosti s výkopovými pracemi registrují půjčovny rostoucí oblibu minirypadel a menších bagrů, které dokáže ovládat téměř každý.

Bazén až na podzim?

Jedním ze zákazníků, který objevil výhody stavebních půjčoven, je Ivan Grund. Na prahu léta se rozhodl, že si chce na zahradě nechat vsadit do země bazén. „Když jsem se pokusil zkontaktovat stavební firmu, která by mi práci provedla, zjistil jsem, že nejbližší termíny by byly myslitelné až na podzim. O půjčovnách jsem věděl, ale bál jsem se, že bych svou nešikovností zahradě spíše uškodil. Nakonec jsem byl ale překvapený, jak snadné to je, a za víkend bylo hotovo,“ pochvaluje si Grund.

Půjčovna Stavebnin DEK - rypadla a příslušenství:

Rostoucí zájem

Že není případ pana Grunda ojedinělý, dokládají i rostoucí meziroční obraty DEK půjčoven. Jenom obrat za půjčování rypadel vzrostl meziročně o více než 100 %. Ohromný zájem je o zapůjčení minirypadel s váhou do dvou tun a tato čísla stále rostou. Kromě zákazníků, kteří potřebují obstarat nějakou práci na zahradě, zaznamenali v půjčovně nářadí desítky případů, kdy si zákazníci přišli půjčit bagr třeba jen kvůli tomu, aby si ho doma vyzkoušeli se synem a udělali mu zážitek,“ říká Rudolf Kreidl z firmy Stavebniny DEK, která provozuje síť půjčoven nářadí a stavební techniky.

Zábava místo dřiny



„Je to časově úsporné, pohodlné a navíc je to zábava. Výhodou také je, že lidé se nemusí spoléhat na nikoho dalšího, kdo by domluvený termín provedení práce mohl nakonec zrušit. U nás si zákazník zarezervuje stroj, má ho jistý a nemusí mít prostoje. Navíc i výrazně ušetří, protože zaplatí jen za půjčení stroje, a nikoliv za práci,“ vyjmenovává hlavní výhody půjčování minibagrů Rudolf Kreidl.

Školení práce s bagrem

Mimo to, že půjčovna poskytne zákazníkovi žádaný stroj už do druhého dne, předají mu její zaměstnanci i potřebné znalosti, a to nejen o obsluze stroje, ale i o tom, jak nejlépe chystanou práci provést. Pokud tedy zákazník přijde s tím, že chce vykopat bazén, přiveze si domů nejenom bagr, ale i know-how, které bude k výkopu potřebovat. „Obsluha našeho bagru je tak snadná, že na něm každý bude za hodinu umět stejně dobře jako středně dobrý bagrista. Důležité ale také je, aby byl zákazník obeznámen s tím, kde má v zemi vedené vodovodní potrubí nebo elektriku,“ dodává Kreidl.



