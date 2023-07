Zdroj: Philipp Oesterle

Bylo to ne úplně úžasné dědictví po babičce, teď se však tímto místem mohou chlubit. A to díky proměně pod taktovkou architekta Christiana Richtera.

Tento řadový dům leží na levém břehu Rýna, v srdci Pollu, s možností spatřit řeku přímo z předzahrádky. „Dům je náš vysněný poklad,“ vypráví s očividným nadšením Kerstin Kucková. „Měli jsme šanci dotvořit náš domov podle svých představ a zde založit rodinu.“ Avšak, k tomuto snu vedla cesta dvou let, během nichž se musela rodina vypořádat s hromadou věcí, jež babička během svého života nahromadila.

Úvodní otázkou bylo, zda udržet původní stavbu, nebo ji zcela zbourat. Bourání představovalo riziko pro společné zdi s ostatními domy, proto byla zvolena cesta rekonstrukce. Rodina se s opatrností a nadšením vydala na průzkum, jaké původní prvky můžou uchovat. Ale rychle přišlo zklamání: Většina domu byla v havarijním stavu a kvalita použitých materiálů byla nízká. „Každý strop měl jinou výplň,“ vzpomíná Kucková, „a trámy byly shnilé, takže jsme je museli kompletně vyměnit.“

Vykuchat

Na začátku roku 2021 se na radu architekta Christiana Richtera rozhodli dům "vykuchat". Ponechali pouze části obvodových zdí orientovaných do ulice a teracovou podlahu ve vstupní části domu, kterou pečlivě restaurovali. Teraco se stalo dominantním prvkem pro celý dům - teracová svítidla září nad kuchyňským ostrůvkem, teracové podlahy a umyvadlo přitahují zraky v hostinské toaletě a dokonce byl teracový prvek včleněn do dřevěné podlahy v jídelně.

Výsledný dům je zářivým příkladem, jak lze šetrně oživit architektonické dědictví. Staré stěny vyprávějí příběhy minulých generací, zatímco nové prvky dodávají komfort a moderní styl. V každém detailu se odráží péče a láska, s níž byl dům obnoven.

Za to vše vděčíme Richterovu architektonickému talentu a pečlivému vedení, ale i odhodlání rodiny Kuckových, která se nebála přijmout výzvu a zrealizovat svůj sen. Stojí za zmínku, že přestože se rodina musela vypořádat s mnoha výzvami, výsledný produkt je více než odměnou - je to místo, kde mohou vytvářet nové vzpomínky a budovat svůj rodinný život.

Hlavně světlo

„Toužili jsme po světlých, prostorných pokojích, což je důvod, proč je sklo tak zásadní součástí našeho domova,“ vypráví Kerstin Kucková. „I přes omezený prostor byly plány našeho domu vytvořeny s ohledem na to, aby každé z našich dětí mělo svůj vlastní pokoj.“

S tímto cílem navrhl architekt Christian Richter nové patro a dvoupodlažní přístavbu v zadní části domu, čímž zvětšil obytnou plochu z původních 120 metrů čtverečních na 180. Pohled z ulice odhaluje jen jemné úpravy, aby se dům nijak výrazně neodlišoval od sousedních nemovitostí, ale jeho zadní část byla kompletně přebudována.

Přístavba přinesla prostorové rozšíření obývacího pokoje a ložnice rodičů, zatímco odstranění původních balkonů umožnilo rozšíření kuchyně v přízemí a koupelny v patře. To vše přináší do domu víc světla a prostoru. „Když vstoupíte do domu, vaše oči jsou vedeny skrz kuchyň až do zahrady, což dává prostoru obrovskou hloubku,“ pochvaluje si klient. Zvolená plastová okna a posuvné dveře Schüco LivIngSlide se ukázaly být výhodné díky svým vynikajícím vlastnostem tepelné izolace a příznivému poměru cena/výkon, ale rozhodující byl také jejich design.

Zajímavými prvky domu jsou také dvě pevné prosklené plochy, které sahají od podlahy až ke stropu a zarámovaly výhled do zahrady. Tento výhled se mění podle denní doby a ročního období, což vytváří v domě různou atmosféru.

„Je úžasné se probudit s výhledem do zahrady nebo obdivovat zeleň, zatímco si pochutnáváte u jídelního stolu," vychvaluje si klient a dodává: „Schüco systémy dokonale vyvažují vizuální a ekonomický přínos.“ Tento ohled na efektivitu se týká jak počátečních nákladů, tak i následné energetické efektivnosti domu. Trojité zasklení na všech oknech znamená, že spotřeba tepla je minimalizována.

Pokoje teprve přijdou

Dominic Kuck dodává: „Vzhledem k tomu, že náš dům je obklopen ze dvou stran, tepelné ztráty jsou relativně nízké, a to díky izolaci z ostatních dvou stran a střešní izolaci. Začínáme topit až v prosinci a naše energetická spotřeba je srovnatelná s nízkoenergetickými domy.“

Vzhůru vede cesta do stále nedokončeného podkroví, které čeká na dobu, kdy děti Kuckových povyrostou a budou chtít vlastní pokoje. Občas ale manželé vystoupají do tohoto světlem naplněného prostoru s vysokými stropy a vychutnávají si pohled na kolínské střechy a louky až k Rýnu, a to skrze čtyři velká okna umístěná na každé straně domu. Tento dům je ukázkou, jak lze s pomocí skla, prostoru a kreativity proměnit tmavý a stísněný dům v otevřený, světlý a krásně navržený domov.