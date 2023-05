Zdroj: Emanuleist Stasaitis, Lawrence Carlos

Tak se pořádně nadechněte a pojďte s námi na prohlídku domu, který navrhlo architektonické Studio McLeod pro firmu Studio 320. Zadání bylo zdánlivě jednoduché – k rodinnému domu přistavět pracovní studio. To tak bývá často, když majitel se rozhodne mít z vlastního domu i vlastní práci. Jenže tady to byl trochu oříšek. Šlo o řadovku, která měla jen velmi úzkou zadní zahradu a navíc ta přístavba neměla být nijak malá. Bylo tu hned několik požadavků – musela být tak velká, aby se do ní vešlo zaparkovat hned několik motocyklů. Celá přístavba se musela prolínat s obytným domem, ale zároveň nesměla být jeho součástí. Také se musela umět přizpůsobit, kdyby z ní majitel chtěl v budoucnu udělat třeba dětskou hernu nebo druhý byt k pronájmu.

Pryč se zahradou

A tak architekti začali obíhat úřady. Proč? Protože chtěli prakticky celou zahradu zastavět. To chtělo jak schválení úřadů, tak i sousedů. Vzhledem k tomu, že vysoké zdi mezi dvorky tu už stály, bylo třeba spíš jen dohodnout menší navýšení. I tak to ale ve výsledku chtělo kompromis i na druhou stranu.

Po schválení totiž celá zahrada byla vybagrována o notný kus dolů, aby navýšení stavcby nebylo tak velké. Úzkou nudli zahrady pak zastavěli studiem. Jenže zahrada je docela dobrá věc, zvlášť pro děti. Maličký kousek zahrady zůstal v původní hladině a je něco jako světlíkem pro studio, ale ten prostor pro hry dětí se přesunul na střechu přístavby!

Světlíky zešikma

Aby v ateliéru bylo dost světla, přemýšleli architekti, jestli tam nedat střešní okna. Klasické světlíky. Jenže problém je v tom, že světlo by pak mohlo přímo svítit do počítačových monitorů. A tak okna jsou vlastně po stranách střešní zahrady a svítí do stran, kde jsou šikminy, které distribuují difuzní světlo do interiéru.

Je to tak velmi výhodné. Střešní zahrada je navíc chráněná před větrem a pohledy z okolí. Dají se tady přitom dělat skvělé pikniky nebo i kopat s míčem.

Kde je motorka?

Technologicky je přístavba na špičce. Je to ocelová konstrukce obalená velkou vrstvou izolace. Zvenku je obložena hliníkovým plechem na střeše a na bocích pak modřínovým dřevem. Vytápění je vysoce účinným kotlem a také své dodá tepelné čerpadlo.

Top, co je na domě zajímavé je však i parkoviště pro motocykl. Ten stojí pod schody. Ovšem ne tak, jak si myslíte. Tyhle schody jsou totiž pojízdné do strany a teprve po jejich odsunutí je motocykl vidět. Vypadá to jak z scéna z Marvelovky. Podívejte se na video.