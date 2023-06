Zdroj: shutterstock

V tomto článku se zaměříme na klíčové aspekty pěstování v době květu a později, abyste si mohli vychutnat bohatou sklizeň plnou zralých a chutných plodů. Ve druhé polovině května je už dobře vyvinutý kořenový bal i s částí stonku, takže jak keříčková, tak tyčková rajčata jsou dostatečně silná a odolná a odolají i nižším teplotám (mrazíky je však mohou zahubit, proto se sází až po zmrzlých), zvládnou napadení houbovou chorobou apod.

Sazenice a jejich správná výsadba

Rajčata se obvykle sází do určitého sponu, což se týká vzdálenosti mezi jednotlivými rostlinami. Správný spon pro výsadbu rajčat závisí na výběru odrůd a prostorových podmínkách. Obecně platí, že větší odrůdy rajčat vyžadují větší spon, zatímco menší odrůdy mohou být sázeny blíže k sobě.

Pro standardní odrůdy se často doporučuje spon výsadby rajčat přizpůsobit na 45-60 cm mezi jednotlivými rostlinami a meziřádkový spon keříčkových rajčat by měl být kolem 60-90 cm. Tato vzdálenost sazenic poskytuje dostatečný prostor pro růst rostlin a umožňuje dobrý proud vzduchu mezi nimi.

Pokud se rozhodnete pěstovat menší odrůdy rajčat, jako jsou například třešňová rajčata, můžete je sázet blíže k sobě, například ve sponu 30-45 cm mezi rostlinami a meziřádkový spon 45-60 cm. Je však důležité vzít v úvahu prostor, který mají rostliny k dispozici pro rozrůstání a pro větrání. Příliš těsné sázení může vést k problémům s hnilobou a šířením chorob.

Pěstování rajčat v době květu

Sluneční světlo: Sazenice rajčat milují přímé slunce, proto pro ně vyberte slunné místo na zahradě, které dostává minimálně 6 hodin slunečního světla denně. Zajištění optimálního osvětlení pomůže rostlinám vyvinout se zdravě a produkovat hojné květy. Ovšem i přemíra slunce může znamenat problém. I oslunění rajčat má svá pravidla.

Zálivka: Pravidelná zálivka je důležitá pro pěstování zdravých sazenic keříčkových, ale i tyčkových rajčat. V období květu udržujte zeminu vlhkou, ale ne přemokřenou. Zalévejte rostliny hlouběji a méně často, aby se vytvořil silný kořenový systém.

Hnojení: Rajčata jsou na živiny náročné rostliny. Před zasetím nebo výsadbou rajčat přidejte do půdy organický kompost nebo hnojivo bohaté na dusík, fosfor a draslík. Teprve do něj pak sázejte sazeničky. Během květu používejte hnojiva s vyšším obsahem fosforu, která podporují tvorbu květů a plodů.

Podpěra rostlin: Rajčata jsou popínavé rostliny a často vyžadují podpěru během květu, aby se zabránilo jejich převrácení nebo polámání. Použijte rostlinné opěrky nebo kolíky a jemně uvazujte stonek rostliny, aby se udržely vzpřímené.

Pěstování rajčat po odkvětu

Odstraňování výhonků: Rajčata mají tendenci produkovat mnoho výhonků. Odstraňování vedlejších výhonků je důležitým krokem při péči o rajčata později. Vedlejší výhony se často objevují v úhlech mezi hlavním stonkem a větvemi a mohou vysávat energii z hlavní rostliny. Pravidelně odstraňujte tyto vedlejší výhony, zejména ty, které rostou pod prvním květem, aby se zvýšila koncentrace živin v plodech a urychlil proces zrání.

Zálivka a mulčování: Při pěstování rajčat později je důležité udržovat stálou vlhkost půdy. Zalévejte rostliny pravidelně, a to ideálně přímo ke kořenům v ideální teplotě asi 20 °C, aby se zabránilo plísním a hnilobě plodů. Mulčování je také užitečnou technikou, která pomáhá udržovat substrát vlhký, snižuje růst plevelů a chrání kořeny rajčat před přehříváním.

Hnojení: Během období pozdějšího růstu a zrání plodů je důležité pravidelné hnojení rajčat. Použijte hnojivo bohaté na draslík, které podporuje tvorbu plodů a zlepšuje jejich chuť. Můžete také použít organické hnojivo, jako je kompost či výtažek z mořských řas, které dodává rostlinám důležité živiny.

Ochrana před škůdci a nemocemi: Rajčata jsou náchylná k různým škůdcům a nemocem, jako jsou například mšice či plísňové choroby. Pravidelně prohlížejte rostliny a případné škůdce či nemoci identifikujte co nejdříve. Použijte vhodné prostředky na ochranu rostlin, buď přírodního původu, nebo chemické, pokud je to nezbytné. O tom, před jakými chorobami a škůdci je třeba je chránit, jsme psali už v několika samostatných článcích.

Sklizeň: Rajčata jsou nejchutnější, když jsou sklizena v jejich optimální zralosti. Zralá rajčata jsou červená, plná a mírně pružná na dotek. Sbírejte plody pravidelně a opatrně je odstraňujte z rostliny. Ponechte stopku na plodu, což pomůže prodloužit jejich trvanlivost.

Shrnutí. Jak se rajčata správně pěstují

Rajčatům prospívá nakypřená půda, dobré je i přihrnutí zeminy ke stonku; více naroste kořenový systém, a s ním i pozdější výnosy. Velmi důležitá je závlaha. Při nedostatku vláhy plody praskají, jsou malé a deformované. Zalévejte ráno nebo navečer, a to přímo ke kořenům, nikdy ne na listy! Nezapomínejte na pravidelnou výživu – aplikujte 1x za 14 dní zálivku hnojivem s nejvyšším obsahem živin a mikroprvků – ty působí v rostlině jako vitaminy na člověka. Brzy budeme přivazovat rajčata k oporám, abychom zabránili poškození rostlin větrem a zlomení. Pro tyčková rajčata doporučujeme vést rajče na jediný výhon a vylomit boční výhony, což zaručuje větší sklizeň. Maximální výška tyčkových rostlin by neměla být větší než 150 cm a hlavní výhon by měl být zaštípnut, aby rostlina neztrácela svou energii na listy a stonek, ale aby ji směřovala do plodů. U keřovitých rajčat doporučujeme tvarování rostliny tak, aby byl uvnitř dostatek světla.

Choroby rajčat

Rajčata jsou náchylná k různým chorobám, které mohou ovlivnit jejich růst a úrodu. Rajčata mohou být napadena houbovými chorobami, cizopasníky, nebo oslabena nedostatkem či přebytkem živin, vláhy apod.

Plíseň na listech (Alternaria): Tato choroba se projevuje hnědými skvrnami na listech, které se postupně zvětšují. Postižené listy mohou usychat a opadávat. Choroba se šíří ve vlhkém prostředí a může být zvláště výrazná během deštivého počasí. Plíseň na plodech (Phytophthora infestans): Tato choroba je známá jako bramborová plíseň a postihuje jak rajčata, tak brambory. Způsobuje hnědé skvrny na plodech a listech, které se rychle šíří. Choroba je často nebezpečná v teplém a vlhkém prostředí. Plíseň na kořenech (Fusarium wilt): Tato choroba je způsobena houbou Fusarium a postihuje kořenový systém rostliny. Rostlina trpí vadnutím, slabým růstem a žloutnutím listů. Infekce může být vyvolána přítomností nemocné půdy nebo kontaminovaných sazenic. Plíseň na listech (Early blight): Tato choroba je způsobena houbou Alternaria solani a postihuje listy rostlin. Projevuje se hnědými skvrnami se žlutým okrajem, které se šíří a mohou vést k usychání listů. Choroba se často objevuje ve vlhkém prostředí. Plíseň na listech (Late blight): Tato choroba je způsobena houbou Phytophthora infestans a je známá jako pozdní plíseň. Projevuje se tmavými skvrnami na listech, které se šíří po celé rostlině. Infekce může vést k usychání. Hniloba plodů (Gray mold): Tato choroba je způsobena houbou Botrytis cinerea a postihuje především zralé plody. Plody se pokrývají hnědým povlakem a rychle se kazí. Choroba se často objevuje v chladných a vlhkých podmínkách.

Pro správný život sazenic, plodů a bohatou úrodu

Pro správné pěstování rajčat je potřeba správná péče během období květu a později. Zajištění dostatečného slunečního světla, správné zálivky, hnojení, odstraňování vedlejších výhonků a ochrana před škůdci a nemocemi jsou klíčové faktory pro úspěšné pěstování rajčat.

Během květu je důležité poskytnout rostlinám optimální prostředí pro tvorbu květů. Sluneční světlo a dostatečná zálivka jsou nezbytné pro zdravý růst. Hnojení s vyšším obsahem fosforu podporuje kvetení a tvorbu plodů. Díky vhodné výšce opory rostlin se zabraňuje jejich převrácení a zlomení.

Později, když se plody začnou tvořit, je důležité udržovat stabilní vlhkost půdy, pravidelně odstraňovat vedlejší výhony a poskytovat rostlinám dostatečné množství živin. Ochrana před škůdci a nemocemi je také klíčová, aby se zabránilo poškození. Sklizeň rajčat by měla probíhat ve správnou dobu, kdy jsou plody zralé a chutné.

Pěstování rajčat na zahradě je zajímavý proces, který vyžaduje trpělivost a péči, ale odměnou jsou lahodné a čerstvé plody, které můžete využít v mnoha kulinářských pokrmech. Sledování správných postupů a poskytování optimální péče v době květu a později vám pomůže dosáhnout bohaté sklizně zdravých a chutných rajčat.

