Od března myslíme na to, co všechno budeme muset na naší zahradě zařídit, abychom měli bohatou sklizeň. Pořádnou péči potřebují i často opomíjená rajčata. Právě nyní si je můžete předpěstovat. Jak a proč?

Na nic nečekejte. Výsev můžete zahájit už v půlce února, takže jistě chápete, že v dubnu už je skoro pozdě. Použijte na to sadbovače nebo třeba plastové kelímky. Semínka nasejte do volné půdy, a teprve až vyrostou první pravé lístky, přesunete sazeničky do samostatných nádob.

Rajčata můžete předpěstovat všelijak, podívejte se na 4 nejoblíbenější způsoby ve videu:

Na co při předpěstování myslet?

Správný substrát je potřeba nepodcenit. Smíchejte obyčejný kupovaný substrát se středně těžkou zahradní zeminou v poměru 1 : 1. Co vás možná překvapí, je, že takto připravenou hlínu musíte ještě propařit v troubě. Co to je a jak na to?

Nebojte se, proces je to vskutku jednoduchý. Nastavte na troubě teplotu 75 stupňů a zeminu v ní nechte hodinu prohřívat. Tím zničíte všechny choroby a škůdce, houby a další.

Když přesunete mladé rostliny do samostatných nádob, práce nekončí

V samostatných nádobách budou mladé rostlinky až do května, tak je potřeba jim tento pobyt opravdu zpříjemnit. Nedávejte je na přímé slunce, tam by povadly. Také pozor na studený průvan a přemokření.

Jakmile budou sazenice mít sytě zelené listy, silný stonek a první květenství, můžete je přesadit ven. Dejte si záležet na načasování. Pokud jsou noci ještě promrzlé, zničily by vaše pracně vypěstované rostlinky. Do skleníku se tak dají dát už v první polovině dubna, do záhonů na zahradu až výrazně později.



