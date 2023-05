Zdroj: shutterstock

Aby vám rajčata dobře rostla a plodila, běžnou praxí je najít jim bylinu vhodnou na doprovodnou výsadbu – například petržel, brutnáka, ředkvičky nebo koriandr. Pokud však nechcete utrácet za něco, co v budoucnu nejspíš nevyužijete, sáhněte po takzvaných krycích plodinách, jako je oves, nebo využijte obyčejné ovesné vločky.

Výsledek vás překvapí. Podívejte se, jak by vaše úroda rajčat s nimi mohla vypadat:

Jak využít ovesné vločky k podpoře růstu rajčat?

Kromě na snídani využijete ovesné vločky i v zahrádce, aniž byste to dříve tušili. Tento zahrádkářský trik ale není zrovna nejmodernější, ve skutečnosti vločky jako hnojivo používali lidé na začátku 20. století. Asi pět minut je nechali zhoustnout v teplé vodě a šťávu pak nalili na rostliny. Výsledek? Rajčatům narostly velké listy a daleko lépe prospívaly. Pokud chcete vyzkoušet tento osvědčený způsob, řiďte se jednoduchou poučkou: vločky naložené přes noc ve vodě sceďte a na rostliny nalijte pouze vodu, která živiny obsahuje.

Nemusíte se však řídit sto let starou metodou. Existují i jiné způsoby, které můžete na svá rajčata vyzkoušet. Vločky použijte jako mulč, a tedy je zamíchejte do horní vrstvy půdy. Skvělým způsobem je vločky rozemlít na jemný prášek, kterým pak půdu kolem rajčat posypete. Dalším tipem je zamíchat jednou měsíčně pár lžic vloček do půdy. Trik spočívá ve velkém množství živin, zejména dusíku, fosforu a draslíku, které podporují zdravý růst kořenů a zpřístupňují k rostlině potřebné bakterie v půdě.

Vysaďte si samotný oves

Postupte do vyšší úrovně zahrádkaření a vypěstujte si vedle rajčat oves. Bude mít pozitivní účinky na zeminu během zimy a pomůže vám s hubením plevele. Navíc se nebudete muset starat o dodávání živin půdě, protože se o to postará sám rozložením svých zbytků.

Ne každý však najde upotřebení pro oves, proto jako dobré hnojivo poslouží i samotný produkt – ovesné vločky. Stejně jako si oves poradí s plevelem, vločky spolehlivě odradí všelijaké škůdce a rajčatům zaručeně prospějí.

Zdroje: homesandgardens.com, positivebloom.com