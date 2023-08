Zdroj: Shutterstock

Rajčata milujeme, však jde také o nejčastěji konzumovanou zeleninu u nás. A protože ta naše jsou už také teď všude, užijte si je. Poděkují vám nejen chuťové buňky, ale i zdraví. Nebo je to snad jinak?

Zdravotní přínosy rajčat, kterým se také říká jablka lásky, jsou opravdu široké. Přesto byste je neměli jíst po kilech a v některých případech vám dokonce nebudou svědčit.

Co všechno dokážou

Obsahují spousty vitaminů a minerálních látek. Třísetgramová porce rajčat pokryje téměř celou denní potřebu vitaminu C a třetinu denní potřeby vitaminu E. Obsahují slušnou dávku vlákniny (především ve slupce). Čistí ledviny, snižují cholesterol, upravují trávení, zvyšují imunitu, působí preventivně proti infarktu či rakovině. I proti věkem podmíněné makulární degeneraci očí. Rovněž jsou dobrým zdrojem energie, ale zároveň nejsou příliš kalorická… Výčet pozitivních účinků na náš organismus by byl dlouhý.

Tenká hranice mezi lékem a jedem

„Je potřeba si vyjasnit, o jakých rajčatech mluvíme,“ upozorňuje ale celostní terapeutka a výživová poradkyně léčivou stravou Nicole Lukášková, Ph.D. (www.zdravesnicole.cz). „Rajčata výhradně zralá, rozpálená ze slunce, utržená v létě na zahrádce nebo od místního farmáře v jejich sezoně jsou střídmým zpestřením stejně jako ostatní zelenina.“

Máme je nejraději

Podle Českého statistického úřadu ze zeleniny nejvíce jíme rajčata (12,6 kg). Ale v těsném závěsu je cibule (12,3 kg). Pak následují okurky (8,8 kg), mrkev (8,2 kg), zelí (7,5 kg) a paprika (5,8 kg). Jde o údaje za rok 2021. Chcete vědět, jaké další potraviny máme nejvíce v oblibě? Klikněte zde.

Ovšem rajčata dovezená přes půl Evropy či světa, která jsou v supermarketu dostupná kdykoli, většinou nejsou trhaná zralá. A prochází mnoha technickými a chemickými procesy, aby „zvládla“ na pultech vypadat přirozeně. Zároveň odbornice varuje i před názorem, že si máme rajčata v jejich sezoně dopřávat klidně po kilech a že se jimi nedá přejíst. „Žádná potravina v nadbytku není v jídelníčku prospěšná. Vždy je zásadní variabilita, pestrost a střídmost,“ nabádá. „Množství dávky vždy rozhoduje o tom, zda jde o lék, či jed, a u rajčat – zvlášť nezralých – to platí dvojnásob.“

Pozor na ledviny a klouby

Rajčata stejně jako brambory totiž patří mezi lilkovité rostliny. „Problematický je u nich toxický alkaloid solanin, který zatěžuje játra. Jeho množství klesá s přibýváním červených barviv během zrání,“ odbornice vysvětluje, proč si dopřávat řádně vybarvená rajčata hlavně v jejich sezoně. „Na tyto lilkovité potraviny obecně by si měli dávat pozor lidé s oslabenými ledvinami a problémy s klouby.“ Vyvarovat se tohoto druhu zeleniny musí ti, co na něj trpí alergií, jež se může projevit kožní vyrážkou, ale i kašlem a kýcháním. Ovšem také zdravý jedinec, pokud to s rajčaty přežene, může pocítit pálení žáhy, případně ho může přepadnout průjem.

V létě ochladí, mužům prospějí

To, že bychom si rajčata měli dopřávat ve velkém horku, říká i čínská medicína. Podle ní výrazně ochlazují tělo. A to se v zimě nehodí. Na chladnější měsíce si můžeme část úrody tepelně upravit. Což přináší jedno velké pozitivum: lépe se využije zdraví prospěšný lykopen posilující cévy, srdce i mozek. Podle některých studií působením vyšší teploty vzroste jeho využitelnost až pětkrát oproti syrovým plodům. Nemusíte dělat nic složitého. Stačí rajčata rozpůlit či rozčtvrtit, napěchovat do sklenic a sterilovat. „Často se u rajčat vyzdvihuje antioxidační schopnost lykopenu, který roste právě tepelnou úpravou a zejména přítomností oleje. Lykopen je zjednodušeně řečeno červené barvivo a mnohdy se uvádí jako pozitivní na podporu mužské plodnosti,“ vysvětluje Nicole Lukášková.

Jak je správně skladovat

Rajčata bychom měli skladovat při teplotě nad 10 ºC, tedy nikoli v ledničce. Tam působením chladného vzduchu ztrácejí svou chuť a jejich dužnina se stává vatovitou. Musíme ale počítat s tím, že dlouho je v kondici neudržíme. Tedy ta kvalitní. To je zkrátka příroda.

