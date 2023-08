Zdroj: shutterstock.com

V zimě jsou drahá, v létě jich máme tolik, že nevíme, co s nimi. Rajčata. Jejich úroda může být tak velká, že je nebudete stíhat spotřebovat. A proč byste je měli vyhazovat, když je můžete využít později. Ve formě polévky, kečupu nebo domácí omáčky na těstoviny. V jaké formě je milujete vy?

Rajčata obsahují velké množství vitaminů skupiny B, vitaminy C a D, dále pak vitamin E. Jsou bohatá také na železo, zinek, fosfor, selen, vápník a kyselinu listovou. I proto byste na ně při výběru toho, co budete pěstovat a jíst, neměli zapomínat.

Proč byste měli jíst rajčata?

Konzumace rajčat je spojována s menším rizikem srdečních onemocnění, díky vitaminu C mají pozitivní vliv na váš imunitní systém. Navíc obsahují lykopen, což je silná antioxidační látka, která ochraňuje tělo proti degenerativním nemocem spojeným se stárnutím. Rajčata oceníte také při hubnutí – nejen že vás zasytí, ale navíc obsahují jen 21 kalorií na 100 gramů.

Sušená rajčata v nálevu

Díky sušení budou mít rajčata mnohem delší životnost, navíc si zachovají svoji chuť i vůni. Obojí bude díky sušení mnohem intenzivnější. Sušená rajčata nenechávejte „volně“, raději je nakládejte. Rajčata můžete sušit i na slunci, rychlejší to bude v troubě. Na plech si položte pečicí papír a rozložte na něj nakrájená rajčata. Ta osolte, případně okořeňte.

Troubu nastavte na 180 °C a 30 minut je pečte. Poté uberte teplotu na 140 °C a pečte dalších 30 minut. Nakonec teplotu snižte na 100 °C a sušte dalších 30 minut.

Usušená rajčata vyjměte z trouby a nechte vychladnout. Rajčata dávejte do sklenic s česnekem. Obsah zalijte olivovým olejem, sklenice uzavřete a uložte do chladu.

Domácí rajčatový kečup

Kupovaný kečup se tomu domácímu nikdy nevyrovná. Můžete jej použít nejen jako omáčku k masu při grilování, ale i jako omáčku na pizzu nebo rajčatový základ k těstovinám.

Rajčata nakládaná v oleji a bylinkách

Rajčata můžete klidně nakrájet na poloviny, vyskládat je na plech potřený olivovým olejem (řezem nahoru) a péct 40 minut při teplotě 180 °C. Na nálev si připravte česnek a tymián. Mezi 2 poloviny rajčat dejte kousek česneku a tymiánu, vložte do sterilních sklenic. Vše se nebojte do sklenic pořádně napěchovat. Vše zalijte olivovým olejem a nechte uležet. Sklenice uzavřete a skladujte v chladu. Protože rajčata neprošla sterilováním, kontrolujte, zda je obsah v pořádku.

Sterilovaná rajčata bez příchutě

Rajčata omyjte a vyřízněte zbytky po stopce. Rajčata nakrájejte na čtvrtky a naskládejte do čistých sklenic. Naplňte je co nejvíc, aby byla na povrchu voda – tu nepřidávejte, rajčata ji pustí sama. Sklenice uzavřete. Poté sterilujte při teplotě 90 °C po dobu 30 minut. Po sterilování sklenice otočte dnem vzhůru a nechte ležet do dalšího dne.

