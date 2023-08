Zdroj: shutterstock

Rajčata - krásná, sladká, plná života, odolná. Ať už jste amatérský zahrádkář, nebo veterán, bez těchto rudých krasavců by byla vaše zahrádka jako letní kino bez popcornu. Ale co když na scénu přijde nepřítel, který je noční můrou našich rajčatových záhonů - plíseň?

7 tipů, jak bojovat s plísní na rajčatech:

Jak vypadá plíseň na rajčatech?

Plíseň na rajčatech se obvykle projevuje jako bílý až šedý práškovitý povlak na listech, stoncích a někdy i na plodech. To, co může začít jako malé skvrny, se může rozrůst do velkých, nevzhledných kolonií. A to není ani zdaleka vše! Listy se začínají kroutit, hnědnout a padají, plody ztrácí svou svěžest a v nejhorším případě mohou shnít ještě před sklizní.

Představte si, že ta plíseň vlastně není plíseň. Jsou to řasovky. Ty sice jsou houbám podobné, ale houby to nejsou. Rychle se přizpůsobují novým podmínkám, a stávají se tak imunními proti některým postřikům. Boj s nimi není vůbec snadný. Když se na listech a stoncích objeví šedozelené skvrny, může se jednat o skvrnitost rajčete. Pokud se ale skvrny šíří i na plody, postupně hnědnou a listy usychají, jedná se o řasovky. Doporučujeme od poloviny června ošetřit rajčata postřiky, tím se plísním vyhnete. Ostražití buďte ve vlhkém počasí a zalévejte rostliny vždy jen ke spodku stonku, nikoli na listy.

Jak chránit rajčata před plísní?

Prevence je vždy lepší než léčba, zvláště když jde o plísně na rajčatech. Začněte výběrem odrůd odolných vůči plísním a věnujte zvýšenou pozornost výsadbě. Plísně milují vlhké, teplé podmínky, takže si dávejte pozor, kam rajčata sázíte. Dařit se jim bude na slunném místě s dostatečným větráním. Dodržujte správný rozestup mezi rostlinami a zalévejte je u kořenů, aby listy nebyly vlhké.

Jaký postřik na rajčata?

Pokud se plíseň již objevila, nezoufejte. Existují různé druhy postřiků, které mohou pomoci. Zahrádkáři často používají fungicidy na bázi mědi nebo síry, takhle v létě ale mají týdenní ochranou lhůtu. Postřiky s obsahem těchto látek mohou zabránit šíření plísně a ochránit zdravé rostliny.

Jak vyrobit postřik proti plísni?

Pokud máte raději přírodní řešení, můžete si doma vyrobit vlastní postřik proti plísním. Jeden z nejpopulárnějších je na bázi česneku. Stačí rozdrtit několik stroužků česneku, nechat je přes noc louhovat v litru vody a poté vodu s česnekem scedit. Tuto směs pak stříkejte na rajčata několik dní, dokud se plíseň nezmenší. Tento postřik nejenže pomůže proti plísni, ale také odežene některé škůdce.

Zdroj: rutgers.edu, thespruce.com, clemson.edu