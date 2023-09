Zdroj: shutterstock

Prázdniny skončily, zvonění prvního školního zvonu je za dveřmi. Máte pocit, že dětský pokoj vašeho potomka vypadá jako po explozi hračkové továrny? Pomoc je na cestě! V tomto článku vám nabídneme čtyři kroky, jak uklidit pokoj a vnést do něj trochu (nejen školní) organizace.

Nesnažme se to přeskočit - každý dětský pokoj je jedinečný mikrosvět plný kreativity, dobrodružství a... nepořádku. Jestli má vaše dítě více hraček, než má místní hračkářství, není samo. Dnešní doba nahrává k zavalení se hračkami a všelijakými 'nezbytnostmi'. Je tedy čas na revoluci v úklidu! A existuje na to lepší termín než začátek nového školního roku?

Jak správně zorganizovat dětský pokoj, aby v něm byl vždy pořádek:

Odbourání rozhodovací paralýzy

Příliš mnoho možností a hraček může vést k rozhodovací paralýze. Zjednodušeně, když je hraček příliš, dítě nemůže vidět les kvůli stromům (anebo v tomto případě, Barbie kvůli Legu). A co s tím? Pusťte se do velkého úklidu s celou rodinou a navršte vše na jednu velkou hromadu. Až uvidíte ten 'hračkový Everest', pochopíte, proč má vaše dítě problém se rozhodnout, s čím si hrát.

Věku na míru

Zatímco vy máte chuť vyhodit všechno z okna, nezapomeňte se zeptat svého dítěte. V jeho očích mohou být i rozbitá autíčka pokladem. Není nic horšího než vyhodit něco, co má pro vaše dítě sentimentální hodnotu. Jakmile zapojíte potomka do procesu, možná zjistíte, že je ochotnější se zbavit hraček, které mu již nepřinášejí radost.

Fáze třídění a ukládání

Máte-li vše na jedné hromadě, je čas na třídění. Odložte hračky, které nejsou vhodné pro věk vašeho dítěte, jsou rozbité nebo si s nimi vaše dítě už nehraje. Prostor je cenný, obzvlášť v bytě, tak proč ním plýtvat? Když je vše vytříděno, vložte hračky do průhledných plastových boxů, ideálně s etiketou. Dítě tak uvidí, co kde má, a nebude se zbytečně ztrácet při hledání oblíbené hračky.

Udržovat, udržovat, udržovat!

Tento krok je jako třešnička na dortu. Nyní, když je vše nádherně uspořádáno, je klíčové to udržet. Zaveďte třídicí slavnost jako rodinnou tradici. Můžete jí holdovat na začátku každého školního roku, kdy se děti připravují na nové výzvy, nebo třeba před Vánoci. Hlavní je, abyste tento nový systém udrželi a nepřestali ho používat.

Uklizený pokoj není jen o estetice. Je to o tom, dát dětem prostor, kde mohou rozvíjet svou kreativitu, aniž by byly zavaleny nepořádkem. Tak co, přidáte se k naší uklízecí revoluci?

Zdroj: thegeniusofplay.org, livingetc.com