Zdroj: Jan Rampich

Minule jsme si povídali o udržitelném designu rodinného domu an sich, dnes pokročme k jednotlivostem. Jsou například (viz úvodní citáty) udržitelnější velká, či spíše malá okna? Jsem sám moc zvědavý, k čemu se vposledku dopracujeme.

Musím se hned zpočátku přiznat, že slovíčko „udržitelný“ příliš v lásce nemám. Co to vlastně znamená, že je něco udržitelné? Levicoví antiglobalizátoři a český stavební zákon hovoří o udržitelném rozvoji, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své. Před měsícem jsme si ale na příkladu s koňskými koblihami ucpaného New Yorku ukázali, jak pošetilá může být naše predikce budoucích potřeb. Udržitelné může být leccos: slýcháme teď často například o udržitelné frontové linii u Bachmutu (nebo kde), udržitelné funkci ve vládě nebo udržitelné remíze ve fotbalovém utkání pět minut před koncem.

Autor: Jan Rampich

Ale rarášek ve mně se ptá: co je na udržitelnosti čehokoli vlastně potřebného, žádoucího, krásného nebo dokonce trvalého, vy bláhoví?! Mám-li vůbec chtít něco udržet, nutně musím vycházet z premisy povážlivě pesimistické, totiž že budoucí bude ve všech ohledech horší než současné. Někomu to snad může připomenout postoje autentického politického konzervatismu, protože ten také nabádá: „Neměň to, co funguje.“ Ovšem jedním dechem k tomu přidává: „Je-li změna nutná, vykonej ji bez odkladu a energicky, avšak předtím jsi povinen prozkoumat všechny dosavadní způsoby řešení daného problému.“ (PhDr. Zdeněk Troup, Deset zásad konzervatismu).

Autor: Jan Rampich

Udržitelný design je zajisté design především přiměřený. Takový, který bude vyjadřovat dobové ideály architektury, to znamená dnes především funkčnost a ... (sem si přidejte, cokoli pokládáte za potřebné), a snad i ideologii vlastní budovy rodinného domu (sociální usmíření, bezozdobnost, příklon k individualismu, nebo naopak kolektivismu, vypínavost kontra skromnost výrazu, transparentnost kontra uzavřenost, či dokonce tajemnost…). Takový, který bude architektem uchopen a stvořen s potřebnou přesvědčivostí a nezpochybnitelnou výstižností. Ale ovšem i takový, který bude veřejností obecně přijat.

Jaké jsou tedy předpoklady návrhu, jednotlivé části jeho designu, jež ho činí udržitelným, tedy dlouhodobě či dlouhodoběji používaným? Pro přehlednost si je rozdělme do tří šuplíků: funkčního, estetického a environmentálního. Napadá vás ještě nějaký další šuplík? Mě ne, ať se snažím sebevíc…

Chcete číst dál?

- proč záleží na velikosti

- jak vypadá udržitelný provoz domu

- detaily, které ovlivňují pocit z bydlení

To vše a mnoho dalších informací najdete v další části článku v zářijovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází už 17. srpna.