Zdroj: Jan Rampich

Je zajímavé sledovat, jak se domovní dispozice během času vyvíjela. Dnešní rodinný dům, můžeme-li alespoň pro tuto chvíli mluvit o nějakém jeho ustálenějším typu, se vyvinul ze dvou hlavních vzorů – z dispozice městské vily a provozního uspořádání venkovského statku respektive chalupy. Tyto zdroje se od sebe přirozeně značně odlišují. Příklad: zatímco u vily je kuchyně vždy vydělena mimo jídelnu, u venkovské chalupy se příprava jídla i konzumace odbývají v jednom prostoru, v hlavní světnici, kam navíc přibylo spaní, hygiena a často i práce. Takový švec prťavec či tkadlec, malíř svatých obrázků, krejčík atd. se jen vyvalili z postele a už byli na pracovišti: žádné problémy s dopravou do práce, žádná ucpaná Jižní spojka, zkrátka učiněný home office.

Současné moderní rodinné domy většinou obsahují kontinuální obytný prostor, který nahradil dříve oddělenou kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Autor: Jan Rampich

S jistou mírou zjednodušení se tedy dá říci, že z vily si dnešní kontinuální obytný prostor (jak se také říká trojkombinaci kuchyně, jídelny a obývacího pokoje) odnesl vyloučení hygienického provozu a do velké míry i funkcí spánku a práce (i když ta se v poslední době vlivem covidu a počítačů překvapivě rychle vrací), zatímco z chalupy si podržel spojení přípravy jídla, konzumace a obytné funkce.

Současný rodinný pokoj je tak jistým kompromisem, který umožňuje členům domácnosti trávit co nejvíce času pospolu, aniž by se ovšem navzájem svými běžnými denními činnostmi a potřebami příliš rušili. Zásadní měrou k tomu přispívají dvě skutečnosti: rozvoj čím dál tišší kuchyňské techniky typu digestoř, mikrovlnná trouba atd. a také běžný způsob života, který s někdejším velkým vařením doma už příliš nepočítá. Která z dnešních manželek umí připravit dršťkovou polévku a křepelky v sarkofágu, že?

Zóna obslužná a obsluhovatelná

V někdejší světnici na chalupě to bylo jednoduché a bezprostřední: od plotny ke stolu tři či čtyři kroky a hotovo. Dnes je potřeba daleko více dbát na smysluplné rozložení jednotlivých zón v tomto hlavním domovním prostoru nezřídka větším než 50 či 60 m2. V dobře navrženém domě je obytný prostor rozdělen na obslužné a obsluhované zóny, navzájem propojené vazbami co nejpřímějšími a co možná nejméně kolizními. Tyto zóny vlastně substituují původní místnosti. Příkladem budiž vazba mezi kuchyní (obslužná zóna) a jídelním stolem (obsluhovaná zóna). Pokud se na této pomyslné niti objeví sebenepatrnější uzlík (stůl za rohem, je třeba něco obcházet, je to příliš daleko, úzký průchod atd.), večeřadlo osiří a rodina jídává raději u nějakého ergonomicky zoufalého pultíku, hlavně že je odtud blízko do ledničky.

Ideální obslužná fasáda bývá ta severní, jak o tom vypovídá zastínění a spíše menší okna. Fakt, že míří do ulice, dnes už většinou nikomu nevadí. Autor: Jan Rampich

Zóna obslužná se může v jiné vazbě změnit na obsluhovanou. Pokud se třeba spíž smrskne na jedinou skříň v kuchyni, jde o řešení jen málo uspokojivé. Spíž potřebuje okno, stačí malé, ale musí umožňovat větrání. Má ústit v severní, nanejvýš severovýchodní fasádě, jinak ve spíži v létě panuje atmosféra afrického Sahelu ohroženého dezertifikací: o pivu jak ze sedmého schodu si můžete nechat jen zdát.

