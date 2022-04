Zdroj: Shutterstock

Je jaro, musíme začít hledat rozumy, které nám pomůžou zvýšit úrodu, zahnat choroby a malé breberky nebo prostě jen poznat, co že to na tom záhonku vyrostlo.

Autor: Esence

Thomas Lohrer

Tohle je vynikající kniha, kterou mohu jen a jen doporučit. Nejsou zde sice všechny choroby a všichni škůdci, ale je jich tu opravdu dost na to, abyste mohli rozeznat většinu problémů, se kterými se na zahradě setkáte. Autor je sice Němec, ale součástí je například od strany 368 dodatek, kde se dozvíte, kam za radami jít v Česku, kde jsou jaké laboratoře, kde najít další informace právě pro naši oblast.

Extrémně důležité jsou i vypíchnuté informace u jednotlivých chorob a škůdců. Například rámeček „Pozor na záměnu“ je možná tím hlavním, čím byste měli začít při čtení. Také fotografie patří k těm nejkvalitnějším, protože mnohé dosavadní publikace často prezentují „poštovní známky“ s nekvalitním rozlišením, což kniha z vydavatelství Esence nedělá.

Knihu o 330 chorobách a škůdcích v okrasné i užitkové zahradě si schovám. Myslím, že se stane neocenitelným pomocníkem.

Vydalo vydavatelství Esence, cena: 319 Kč



Autor: Esence

Kolektiv německých autorů připravil velkou a tlustou knihu o zahradničení. Je v ní všechno – od kompostu, přes založení zahrady, rozmnožování rostlin, výsadbu, udržování, až po balkony, jezírka a živočichy na zahradě.

Je to dobrá kniha pro začátečníky, kteří nechtějí být zahlceni informacemi. Kniha, kterou si zasunete do knihovny a občas se do ní podíváte, co byste mohli na zahrádce udělat, když… Ovšem pro zahradníky už znalé a mírně pokročilé bude tato kniha spíš zklamáním. Nic nového se zde nenaučí. I když stran má kniha hodně, v tom objemu informací na každé téma nakonec vyzbylo jen pár listů.

Co mě osobně nejvíc zklamalo, jsou ovšem tabulky rostlin a stromů. Jsou přehledné, zajímavé, člověk se může inspirovat, co si vysadí za třešeň v zahradě. Ovšem jen do té doby, než si uvědomí, že spousta odrůd je německá. Jsou i v nepřeloženém tvaru a často jsou to odrůdy, které u nás prostě neseženete. Je tedy škoda, že německé odrůdy „Schneiders Späte Knorpel“ nenahradí českými odrůdami, které jsou u nás k dostání. Nahradit je Karešovou odrůdou by asi nebylo tak úplně od věci.

Vydalo vydavatelství Esence, cena: 299 Kč



Autor: Kazda

Elke Schwarzerová

Celá naše rodina miluje pohled na ptáčky na chatě. Když si na velikonočním věnci zavěšeném na stěně domu udělala hnízdo sýkorka a vyvedla tam mladé, chodili jsme se s dětmi z dálky dívat, jak jim nosí do hnízda krmení. Přes zimu zapichuji kůl a na něj nasazuji velké krmítko těsně před okno, abychom mohli pozorovat ptáčky pěkně zblízka.

A tak tahle knížka mě zaujala. Co mají ti drobní ptáčci vlastně rádi? Co ještě rádi okusují? Je to docela zábava se dozvídat, proč třeba sýkorka babka je jen velmi rychlý návštěvník krmítka a okamžitě odlétá. Proč je vídám po mně pokukovat z pámelníku. V knížce ale nejsou jen ptáci. Jsou tu i veverky, brouci, motýli, pestřenky… Docela zajímavé. Ovšem v tom širokém záběru není ničeho dost. Hlavně ptáků bych bral víc.

Vydala Kazda, cena: 190 Kč



Autor: Botanická zahrada

Iveta Bulánková, Petr Hanzelka

Botanická zahrada vydává celou řadu knih, které by vás měly zajímat. Nejsou to žádné vyloženě odborné knihy, jak byste čekali. Ale jsou to soubory výpěstků z Botanické zahrady, takže jsou osvědčené právě pro pěstování v našich podmínkách! My tu máme třeba Záhonové trvalky. Od denivek až po okrasné trávy – všude stanovištní podmínky, nároky na pěstování, ale i zajímavé tipy. Popravdě řečeno, tohle je kniha, kterou byste měli mít ve své knihovničce, pokud chcete mít zahradu opravdu pestrou.