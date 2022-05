Zdroj: shutterstock.com

Pomazánky jsou něčím, co ocení téměř každý. Je to rychlá svačina, snídaně, ale i drobnost, kterou můžete pohostit svoji návštěvu. Ať už připravíte pomazánku, jejímž základem je zelenina, ryba nebo maso, neuděláte chybu. My si pro vás dnes připravili recept na pravou bulharskou pomazánku.