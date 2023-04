Zdroj: shutterstock.com

Cuketa je skvělá zelenina s všestranným využitím. Můžete ji grilovat, je vhodná do salátů, k masu, ale i do perníku. To ale není všechno. Můžete si z ní připravit vynikající polévku. Bude zdravá, chutná a rychle hotová.