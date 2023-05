Zdroj: Shutterstock

Pokoušeli jste se uvařit jahodový džem a vyšla vám z toho řídká a podivně zbarvená tekutina? Přinášíme vám návod, který vám zaručí krásně červeně zbarvený, voňavý a hlavně hustý džem. Je to návod od zahrádkářů ještě z roku 1988.

Na přípravu jahodového džemu koluje mezi zahrádkáři mnoho receptů, ale ne všechny návody jsou stoprocentně funkční. Náš návod je překvapivě snadný a nevyžaduje žádné složité pomůcky. Co se vybavení a surovin týče, vystačíte si jen se dvěma pánvičkami a dvěma vařečkami k míchání, 50 dkg cukru a jedním kilogramem jahod.

Jahody plus cukr

Kilogram omytých a zbytků listů a stonků zbavených jahod rozmačkejte s půl kilem cukru – pokud nejste na sladké, můžete dát cukru o 10 dkg méně, tedy jen 40 dkg. K rozmačkání jahod s cukrem můžete použít jakýkoliv vhodný nástroj, například lžíci, vidličku, naběračku, dno sklenice. Rozmačkanou směs nechejte v chladnu 24 hodin odpočinout, aby cukr vytáhl šťávu a obě ingredience se spolu propojily.

Vařte a míchejte obouruč

Na jednu plotýnku sporáku postavte pánev a dejte do ní čtyři menší naběračky rozmačkaných jahod. V okamžiku, kdy se začne směs vařit, roztopte druhou plotýnku, postavte na ni další pánev opět se čtyřmi naběračkami jahod. Směs na obou pánvích musíte neustále míchat, směs se nesmí připálit! Po chvíli zjistíte, že směs začíná houstnout. Jakmile se za vařečkou začne ve směsi při míchání dělat cestička a jahody začnou perlit, proveďte rychlou zkoušku. Kápněte trochu jahod na talířek a pozorujte, jak se džem chová. V případě, že se roztéká, nemá tu správnou konzistenci. Jakmile směs na talířku drží pohromadě, přelijte obsah pánví do čistých sklenic a sklenice zavíčkujte.

Vhodné sklenice

Můžete použít jakýkoliv typ zavařovacích sklenic – třeba ty s hliníkovými víčky (se závitem i bez), nebo ty se skleněnými víčky a těsnicí gumou, či sklenice se skleněným víčkem, těsnicí gumou a drátěným uzávěrem. Důležité je, aby byly sklenice sterilizovány, například tepelně vyvařením ve vodě, nebo přípravkem na bázi alkoholu Lerasept pro potravinářskou výrobu.

Voňavá odměna

Znovu naplňte vyprázdněnou pánvičku a střídavě vařte a plňte sklenice. Jde to rychle a přiznám se, že je to docela honička. Ale voňavý a kvalitní výsledný džem stojí za to. Podobným způsobem jako jahody můžete zpracovat na džem i meruňky nebo jablka.

Zdroje: Ročenka Klubu zahrádkářů 1988, www.almanac.com, Allrecipes