Na výrobě domácího nugátu není nic složitého. Nejtěžší na přípravě je nesníst ho ještě před tím, než jej uděláte. Do nugátu nasypte dostatek rozdrcených nebo nakrájených oříšků, můžete přidat také čokoládovou polevu. Poté, co nugát ztuhne, jej nakrájejte na kostky.

Náš tip: Pokud nevíte, co dát svým blízkým na Vánoce, je nugát skvělým řešením. Stačí, když jej hezky zabalíte.

Recept: Výborný domácí nugát

Budete potřebovat:

Nugát: 250 gramů másla, 250 gramů cukru moučka, 2 balíčky vanilkového cukru, 250 ml kondenzovaného mléka, 2 lžíce kakaa, nasekané nebo rozdrcené ořechy

Poleva: 10 lžic horké vody, 140 gramů másla (na polevu), 200 gramů čokolády na vaření

Postup přípravy:

Všechny ingredience (kromě kakaa) smíchejte dohromady a vytvořte „těsto“. Polovinu odeberte a přidejte kakao. Míchejte tak dlouho, až bude těsto dokonale hnědé.

Připravte si menší pekáček, vyložte jej pečicím papírem.

První polovinu těsta rozválejte do silnějšího plátu a položte na dno pekáčku. To samé udělejte s tmavou polovinou, tu položte na první polovinu. Do obou částí těsta můžete přidat ořechy dle chuti.

Nyní si připravte polevu. Rozehřejte a rozmíchejte všechny výše uvedené ingredience. Poté nechte lehce vychladnout. Nugát poté polijte polevou a stěrkou udělejte hladkou vrstvu. Můžete posypat ořechy. Nechte vychladnout a ztuhnout.

Nakonec nakrájejte na kostičky a můžete ochutnávat.!

Zdroj: nugat.cz