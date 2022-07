Zdroj: shutterstock.com

V melounu najdete kromě skvělé chuti také velké množství vody, vitaminu C (stimuluje imunitní systém), vitaminu A (zdravé oči), ale i vitaminu B6 (ten podporuje mozkovou činnost). Pokud vás už samotný meloun nakrájený na kostičky nudí, doporučujeme vám vyzkoušet jej ve formě nanuků. Ty si připravíte během chvíle i doma. A jak?

Melounový nanuk Autor: shutterstock.com

Recept na melounové nanuky

Budete potřebovat:

150 gramů žlutého melounu, 150 gramů vodního melounu, 2 lžičky medu, 2 lžíce citronové šťávy

Postup:

Oba melouny je třeba zbavit pecek a nakrájet na malé kostky. Žlutý meloun (cantaloupe) vložte do mixéru.

Nyní přidejte lžičku medu a 1 lžíci citronové šťávy a znovu mixujte. Směs rozdělte do formiček, měla by sahat do jejich poloviny.

Melounový nanuk Autor: shutterstock.com

Formičky vložte do mrazáku a nechte tuhnout asi 1 hodinu.

Nyní rozmixujte zbylý med s vodním melounem a citronovou šťávou a formičky doplňte. Uzavřete je, přidejte dřívka a nechte mrazit alespoň do druhého dne.

Zdroj: recepty.cz, zdravi.cz