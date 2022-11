Zdroj: shutterstock.com

Jak vypadají dokonalé palačinky? Jsou tenké, mají křupavé okraje – a navíc jsou vypečené hezky dozlatova. Jejich základem je dokonale hladké těsto se správnou hustotou. Pokud by bylo příliš husté, nerozlilo by se po pánvi rovnoměrně. U příliš řídkého těsta by se palačinka trhala. A jak na to?

Recept na nejlepší palačinky

Budete potřebovat:

4 vejce, 400 gramů hladké mouky, 1 vanilkový cukr, 1 litr mléka, 200 ml oleje (slunečnicový nebo řepkový), ½ lžičky kypřicího prášku, špetka soli, marmeláda (nebo nutella, tvaroh, ovoce či šlehačka na dokončení)

Postup přípravy:

Připravte si vejce a mléko – obě ingredience by měly mít pokojovou teplotu, z lednice je vytáhněte alespoň půl hodiny předem. Mouku můžete prosít přes jemné sítko, aby se v těstu netvořily hrudky.

Nejdříve v míse smíchejte všechny ingredience na těsto. Pokud mícháte ručně, smíchejte nejdříve suché a tekuté ingredience zvlášť. Těsto musí být hladké.

Ačkoliv se to nezdá, nejlepší palačinky můžete připravit na nerezové pánvi. Má hladký povrch, takže se po ní těsto rozteče rovnoměrně. Rovnoměrný je také přenos tepla, díky tomu bude mít palačinka křupavé okraje. Pánev nechte rozpálit, poté přidejte trochu oleje.

Těsto nalijte na pánev a krouživými pohyby jej rozprostřete. Palačinky se snažte dělat co nejtenčí. Palačinky jsou hotové velmi rychle, proto neodcházejte od pánve. Většinou stačí opékat půl minuty z každé strany.

Hotové palačinky doplňte dle vaší chuti o tvaroh, šlehačku, marmeládu, čokoládovou pomazánku nebo ovoce. Dětem bude chutnat kombinace se zmrzlinou. Dobrou chuť!

