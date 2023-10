Zdroj: Shutterstock

Dýně funguje ve sladkých receptech naprosto skvěle. Přidává se do nich v podobě hladkého pyré a moučníky jsou díky němu nadýchané, měkké a také vydrží dlouho vláčné. Skvěle dochutí moučníky z třeného i kynutého těsta, připravíte s ním i vynikající palačinky nebo lívance. Díky přirozeně sladké chuti dýně lze během pečení i trochu ubrat na cukru, aniž by to bylo na výsledku poznat.



Baví vás dýňové moučníky a hledáte inspiraci? V tomto videu najdete 10 výborných tipů:

V sezoně dýní se rozhodně vyplatí udělat si pyré do zásoby – můžete ho uložit do mrazáku až na tři měsíce. Zamrazte ho po menších částech (cca 200 g) v pevných sáčcích se zipovým uzávěrem a postupně podle potřeby odebírejte. Recept na univerzální dýňové pyré najdete v tomto článku.

Dýňový chlebíček s perníkovým kořením a ořechy

Doba přípravy: 15 minut + 60 minut pečení

Ingredience:

220 g hladké mouky

150 g krupicového cukru

250 g dýňového pyré

120 ml rostlinného oleje

60 ml pomerančové šťávy

120 g ořechů (vlašské, lískové, pekany, pistácie, mandle…)

1 sáček vanilkového cukru

2 vejce

3 lžičky perníkového koření

1 lžička kypřicího prášku

špetka soli

Příprava:

1) Všechny ingredience vyjměte z lednice, aby došly pokojové teploty.

2) Troubu předehřejte na 180 ºC. Chlebíčkovou formu vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, nebo vyložte pečicím papírem.

3) V misce smíchejte mouku, kypřicí prášek, perníkové koření, špetku soli a 2/3 nasekaných ořechů (zbylou část ponechte na posypání).

4) V druhé nádobě prošlehejte vejce s cukrem do pěny, poté přidejte olej, dýňové pyré a pomerančovou šťávu.

5) Tekuté ingredience vlijte do suchých a krátce promíchejte – v těstě by měly zůstat menší hrudky.

6) Hotové těsto vlijte do formy, posypte zbylými ořechy, vložte do trouby a pečte 50-60 minut. Pro kontrolu zapíchněte do středu špejli – pokud zůstane suchá, je chlebíček hotový.

Praktické tipy navíc: Do těsta lze přidat také sušené ovoce – kromě rozinek budou skvělé třeba švestky nebo brusinky.

Milujete čokoládové moučníky? Vmíchejte do těsta čokoládové pecky, nastrouhanou čokoládu, případně lžíci kvalitního kakaa.

Čokoládu lze použít i jako polevu – v tomto případě ořechy nasypte navrch až po upečení.

Po upečení můžete potřít chlebíček směsí rozpuštěného másla s javorovým sirupem nebo medem.



Zdroj: sallysbakingaddiction.com