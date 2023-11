Zdroj: Shutterstock

Hovězí na víně má mnoho podob – tou nejznámější je varianta po burgundsku, kterou v minulosti proslavila Julia Child a později film Julie & Julia, v němž tuto legendární kuchařku ztvárnila Meryl Streep. V původním francouzském receptu doplňují dušené maso také opečené houby a perlové cibulky. V našich končinách se ujala jednodušší verze, která ale nemusí být vůbec špatná.

Zajímá vás, jak vařila hovězí po burgundsku Julia Child ve svém populárním televizním pořadu? Podívejte se na video:

Základem úspěchu je nešetřit vínem – a vybrat opravdu dobré. Dlouho panoval názor, že na vaření bohatě stačí lahev nebo krabice nevalné kvality, na to ale pozor. Dívejte se na víno jako na ingredienci, která své přednosti (i nedostatky) jídlu předá. A nemusí být závratně drahé ani z francouzských vinic.

Ideální je kvalitní suché červené víno, které vám bude chutnat a můžete ho k jídlu i podávat. Dobrou volbou bude například Merlot, Cabernet Sauvignon nebo Rulandské modré.

Hovězí na víně s kořenovou zeleninou

Doba přípravy: 45 minut + 2 hodiny dušení

Ingredience:

1 000 g předního hovězího masa (kližka, krk)

100 g špeku nebo anglické slaniny v celku

1 větší mrkev

1 petržel

¼ bulvy celeru

1 větší cibule

2 lžíce rajského protlaku

1 lžíce mouky

500 ml suchého červeného vína

1 stroužek česneku

6 kuliček celého černého pepře

5 kuliček jalovce

4 kuličky nového koření

1 bobkový list

sůl

rostlinný olej

Příprava:

1) Kořenovou zeleninu nakrájejte na kostičky nebo kolečka, cibuli nasekejte nahrubo.

2) Maso nakrájejte na kostky, špek na proužky.

3) Ve větším hrnci (ideálně litinovém) na mírném plameni opékejte špek, tak aby se z něj postupně uvolňoval tuk. Jakmile budou proužky opečené, vyjměte je pomocí děrované lžíce z hrnce a odložte stranou do misky. Vypečené sádlo ponechte a zvyšte teplotu.

4) Kostky masa osolte a postupně zprudka opékejte na sádle, aby se zatáhly po celém povrchu a získaly hnědou barvu. Opečené kousky odkládejte ke slanině. Nedávejte do hrnce celé množství najednou – maso by se začalo dusit, což v této fázi není žádoucí.

5) Stáhněte teplotu a na zbylém sádle opečte mrkev, celer, petržel a zhruba po dvou minutách přidejte cibuli. Pokud v hrnci zbylo málo tuku, přidejte lžíci rostlinného oleje.

6) Zeleninu opečte dozlatova a poté k ní přidejte rajčatový protlak. Krátce orestujte, přisypte lžíci mouky, promíchejte a ihned podlijte 200 ml vína.

7) Případné žmolky mouky rozmíchejte metličkou dohladka, a jakmile se směs začne vařit, přilijte zbylé víno. Přidejte pepř, jalovec, bobkový list, nové koření a prolisovaný česnek.

8) Do hrnce vraťte maso a špek, přiklopte a nechte na mírném plameni pomalu dusit doměkka – trvá to zhruba 2 hodiny. (Pokud máte vhodný hrnec, můžete ho vložit do trouby předehřáté na 160 ºC.)

9) Jakmile bude maso měkké, vypněte sporák. Vyndejte bobkový list, a pokud vám vadí v jídle kuličky koření, vyjměte je také. Podle potřeby směs dosolte.

10) Podávejte s bramborovou kaší, vařenými nebo opečenými bramborami, těstovinami či rýží.



