Zdroj: unsplash.com

Slaný karamel má všestranné využití – můžete jej jíst jen tak, skvěle se ale hodí také do koláčů, polev, krémů, makronek či zákusků. A co víc, pokud jej zabalíte do hezké skleničky, můžete jej dát jako dárek. K narozeninám, Vánocům, ale i k blížícímu se Valentýnu.

Slaný karamel Autor: unsplash.com

Naše tipy, jak udělat ten nejlepší slaný karamel

Myslete na to, aby měly všechny ingredience pokojovou teplotu, zejména pak máslo a smetana ke šlehání. K přípravě slaného karamelu se hodí větší hrnec se silným dnem (vhodnější je velká plocha), které by mělo být světlé, abyste si všímali změn v barvě karamelu. K přípravě se hodí spíše bílý cukr než třtinový.

Slaný karamel Autor: unsplash.com

Recept: Slaný karamel

Budete potřebovat: 200 gramů cukru krupice, 100 mililitrů vody, 1 lžičku soli, 1 lžičku vanilkového extraktu, 125 mililitrů smetany ke šlehání, 90 gramů másla.

Postup:

Do většího hrnce nasypte cukr a zalijte jej vodou – postavte na střední plamen a nechte zahřívat. Směs nemíchejte a čekejte, než se cukr dokonale rozpustí. Tuto směs nechte bublat a občas trochu promíchejte.

Může trvat i čtvrt hodiny, než se cukrový sirup začne zbarvovat do příjemné zlatavé barvy. Ve chvíli, kdy bude mít karamel správnou barvu (pozor, aby nebyl tmavý až moc, jinak zhořkne), můžete do něj přidat smetanu. Tu je vhodné vlít po částech, dejte si pozor, směs bude prskat. V tuto chvíli rozhodně nemíchejte.

Až směs dobublá, promíchejte ji, přilijte další část smetany a tak pořád dokola. Poté směs stáhněte z plamene, přidejte sůl a vanilkový extrakt. Nakonec přidejte nakrájené máslo a rozmíchejte. Směs nalijte do čistých skleniček. Po zchladnutí skladujte v lednici.

Zdroj: fresh.iprima.cz, ireceptar.cz