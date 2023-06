Zdroj: shutterstock

Les je nekonečnou pokladnicí inspirace pro kulinářské výlety do neznáma. A dnes se vydáme na jeden takový – do světa dezertů. Zdálo by se vám, že smrže, ty populární houby s výraznou chutí a charakteristickou texturou, jsou výhradně doménou slaných pokrmů? Mýlíte se! Smrže vstoupily na scénu dezertů a dneska se z nich pokusíme vytvořit puding. Crème brûlée se třese strachy.

Jak poznáte smrže?

Jsou to jedinečné houby, které se na první pohled odlišují od svých lesních sourozenců. Mají charakteristický tvar a texturu, která připomíná medovou plástev nebo mozek. Barva se pohybuje od světle po tmavě hnědou a vrchní část je pokryta hlubokými rýhami. Při sběru je důležité být opatrný, abyste si je nespletli s jejich jedovatými dvojníky, jako jsou například druhy z rodu Gyromitra. Důležitým identifikačním rysem je, že pravé smrže mají nohu a klobouk propojený do jednoho kusu.

Delikátní puding ze smržů

Nejdříve si pořádně očistěte 250 g smržů a nechte je přes noc namočené ve vodě, aby se zbavily případných nečistot a hmyzu. Následně smrže vařte v litru mléka s vanilkovým luskem až do změknutí. Po vaření je vyjměte a nechte zchladnout.

Jakmile jsou smrže vychladlé, rozmixujte je na hladkou směs. Mléko, ve kterém se vařily smrže, sceďte přes jemné síto a odstraňte vanilkový lusk. Do tohoto smržového mléka přidejte 200 g cukru a za stálého míchání jej rozpusťte. Poté si připravte 100 g kukuřičného škrobu. Tento škrob postupně vmíchejte do směsi. Směs nechte za stálého míchání na mírném ohni vařit, dokud se nepřemění v hustý krém.

Jakmile má váš krém konzistenci pudingu, odstavte ho z ohně a přidejte 50 g másla. Dobře promíchejte. Tento puding poté rozdělte do připravených misek nebo formiček a nechte ztuhnout v lednici minimálně na 4 hodiny, ideálně přes noc. Před podáváním můžete puding ozdobit nasekanými ořechy, čokoládovými třískami nebo jedlými květy pro extra dekadentní efekt!

Smrže se ve světě kulinářství stávají stále oblíbenějšími

A to nejen v tradičních, slaných receptech. Díky své unikátní textuře a chuti si nacházejí cestu i do neotřelých dezertů. Například ve Francii je smržový zmrzlinový pohár vyhlášenou specialitou. Na výrobu takové zmrzliny je ale potřeba značné množství smržů, a proto je tento dezert často považován za vrchol kulinářské extravagance. Tak co, troufnete si na něj?

