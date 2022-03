Zdroj: shutterstock.com

Budete potřebovat:

250 gramů hrášku (mražený nebo čerstvý), 200 gramů zeleného chřestu, 1 malý pórek, 2 stroužky česneku, 1 hrst špenátu, 800 ml kuřecího vývaru, olej, sůl, pepř, máslo.

Jarní polévka Autor: shutterstock.com

Postup:

Na oleji osmažte dozlatova nakrájený pórek, přidejte oloupané stroužky česneku. Nezapomeňte přidat hrášek, očištěný a na kousky nakrájený chřest. Vše podlijte vývarem. Směs ochuťte solí a pepřem, vařte 10 minut, dokud zelenina nezměkne.

Nakonec přidejte špenát a ještě chvíli vařte. Hotovou polévku rozmixujte do hladkého krému, nejlépe to půjde stolním mixérem. Polévku nakonec zjemněte trochou másla (to můžete vynechat)

Polévku podávejte s opečeným toastem.

Zdroj: recepty.cz